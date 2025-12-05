Jared Laureles

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunció que el Servicio de Protección Federal (SPF) ha incumplido las medidas de cuidado y seguridad de al menos 20 beneficiarios.

Los ocho integrantes de este organismo advirtieron que esa situación pone en riesgo “la seguridad, integridad y vida” de estas personas, a quienes el “Estado mexicano tiene la obligación de proteger”.

Andrés Solis Álvarez, integrante del Consejo Consultivo, aclaró que los incumplimientos radican en que los escoltas asignados a los defensores de garantías fundamentales o comunicadores no cuentan con los recursos necesarios (gasolina o vehículos, por ejemplo) para garantizar su protección y acompañamiento las 24 horas del día.