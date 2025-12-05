Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 13
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunció que el Servicio de Protección Federal (SPF) ha incumplido las medidas de cuidado y seguridad de al menos 20 beneficiarios.
Los ocho integrantes de este organismo advirtieron que esa situación pone en riesgo “la seguridad, integridad y vida” de estas personas, a quienes el “Estado mexicano tiene la obligación de proteger”.
Andrés Solis Álvarez, integrante del Consejo Consultivo, aclaró que los incumplimientos radican en que los escoltas asignados a los defensores de garantías fundamentales o comunicadores no cuentan con los recursos necesarios (gasolina o vehículos, por ejemplo) para garantizar su protección y acompañamiento las 24 horas del día.
Mencionó que aun cuando la Junta de Gobierno del mecanismo –integrada por dependencias federales, como Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad– sesionó la semana pasada, las autoridades no informaron sobre las fallas en las medidas de protección.
En entrevista, indicó que no es la primera vez que se reporta el incumplimiento del SPF, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por ello, planteó que esta última dependencia y la Secretaría de Gobernación informen “con transparencia”, tanto a los beneficiarios como al Consejo Consultivo la razón de las inconsistencias, las cuales “elevan la vulnerabilidad y el riesgo de las personas” incorporadas al programa porque recibieron amenazas o fueron objeto de alguna agresión.