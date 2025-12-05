César Arellano García

Viernes 5 de diciembre de 2025

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) heredó del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un rezago de 94 asuntos relacionados con ceses, hostigamiento, acoso laboral y recursos de revisión. El nuevo órgano del Poder Judicial de la Federación estimó que se resolverán a más tardar en cinco meses, conforme a los procedimientos aplicables.

En un comunicado, se informó que la comisión tripartita del TDJ, integrada por la magistrada presidenta, Celia Maya García, y un representante sindical y uno patronal del órgano de adscripción correspondiente, llevó a cabo su primera sesión de resoluciones, con lo que empezó formalmente el abatimiento del rezago en la materia.

Dicha comisión tiene una temporalidad delimitada, pues debe sustanciar y resolver los casos laborales pendientes que quedaron en trámite durante el proceso de transición institucional.

En la sesión resolvieron asuntos relacionados con ceses de empleados, hostigamiento y acoso laboral, entre otros vinculados con procedimientos de recursos de revisión, teniendo diversos fallos conforme a la norma vigente, atendiendo la naturaleza y circunstancias de cada expediente.