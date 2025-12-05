El CJF dejó 94 casos de hostigamiento y despidos
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 13
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) heredó del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un rezago de 94 asuntos relacionados con ceses, hostigamiento, acoso laboral y recursos de revisión. El nuevo órgano del Poder Judicial de la Federación estimó que se resolverán a más tardar en cinco meses, conforme a los procedimientos aplicables.
En un comunicado, se informó que la comisión tripartita del TDJ, integrada por la magistrada presidenta, Celia Maya García, y un representante sindical y uno patronal del órgano de adscripción correspondiente, llevó a cabo su primera sesión de resoluciones, con lo que empezó formalmente el abatimiento del rezago en la materia.
Dicha comisión tiene una temporalidad delimitada, pues debe sustanciar y resolver los casos laborales pendientes que quedaron en trámite durante el proceso de transición institucional.
En la sesión resolvieron asuntos relacionados con ceses de empleados, hostigamiento y acoso laboral, entre otros vinculados con procedimientos de recursos de revisión, teniendo diversos fallos conforme a la norma vigente, atendiendo la naturaleza y circunstancias de cada expediente.
El TDJ señaló que mientras avanzan en la resolución de los asuntos rezagados, la Comisión de Conflictos Laborales del tribunal comenzó a recibir y sustanciar los asuntos que se presentan en esta nueva etapa del Poder Judicial de la Federación (PJF), dando curso a las quejas laborales que surgen bajo el marco institucional renovado.
El Tribunal de Disciplina Judicial refrendó su compromiso con la ciudadanía para informar con “transparencia su actuación, aplicar con rigor técnico las facultades que le confiere la ley y fortalecer la profesionalización de quienes integran la función jurisdiccional.
Reiteró que la disciplina judicial y la vigilancia del desempeño de los juzgadores constituyen un elemento esencial para acercar la justicia al pueblo de México y garantizar que los derechos laborales de quienes sirven al PJF sean protegidos con imparcialidad y firmeza.