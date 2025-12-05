Se invirtieron $71.6 millones
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 12
El fortalecimiento de la seguridad pública en Sonora avanzó con la entrega de 67 patrullas a 21 municipios por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en un acto encabezado junto al secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete.
De estas unidades, 52 se destinaron a distintos ayuntamientos y 15 a la Policía Estatal, con una inversión total de 71.6 millones de pesos provenientes de fondos federales para la seguridad. El mandatario destacó que este reforzamiento operativo ha permitido ampliar la presencia policial en las comunidades, lo que se refleja en una disminución de 20.8 por ciento en homicidios dolosos entre enero y octubre de este año.
De manera paralela, se certificó a 171 nuevos cadetes de las generaciones Bravo y Cobra, egresados de la Universidad de la Seguridad Pública, quienes se integrarán a labores de Policía de Proximidad. En representación del Ejecutivo estatal, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, reconoció el esfuerzo de los nuevos elementos y los exhortó a servir con compromiso y vocación. Con estos egresados, ya suman mil 462 cadetes formados en la actual administración, fortaleciendo de manera sostenida a las corporaciones de seguridad en la entidad.