▲ El gobernador de Sonora destacó que su administración ha aumentado la presencia policial en las comunidades.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 12

El fortalecimiento de la seguridad pública en Sonora avanzó con la entrega de 67 patrullas a 21 municipios por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en un acto encabezado junto al secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete.

De estas unidades, 52 se destinaron a distintos ayuntamientos y 15 a la Policía Estatal, con una inversión total de 71.6 millones de pesos provenientes de fondos federales para la seguridad. El mandatario destacó que este reforzamiento operativo ha permitido ampliar la presencia policial en las comunidades, lo que se refleja en una disminución de 20.8 por ciento en homicidios dolosos entre enero y octubre de este año.