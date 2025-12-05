Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 12
Quienes en mayor medida defienden el territorio y el medio ambiente son las mujeres. “Ellas son las grandes protectoras de los bosques, las que cuidan el agua, las que se oponen a proyectos extractivistas, las que enfrentan amenazas, hostigamiento, criminalización y, a veces, violencia que ha cobrado incluso sus vidas”, expuso Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En la ceremonia de firma de convenio con la Secretaría de los Mujeres, cuyo propósito es promover la igualdad sustantiva, fortalecer la perspectiva de género en las políticas ambientales y establecer mecanismos específicos de protección para las defensoras del medio ambiente y del territorio, Bárcena Ibarra subrayó que una de las prioridades de la administración federal actual es cuidar a este sector.
“Proteger a las defensoras del medio ambiente, las que dan la vida por la vida, es una prioridad. Es algo que realmente nos preocupa, los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, y por eso estamos siempre detrás del Acuerdo de Escazú, que defiende la justicia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana. Es el único convenio que existe en el mundo que protege a los defensores medioambientales y, en este caso, a las defensoras.”
Añadió que el acuerdo “es un reconocimiento explícito de la justicia ambiental”. No puede haber justicia social sin justicia ambiental y la justicia de género es inseparable de la justicia ambiental”.
Combate al acoso sexual
Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, agregó que la dependencia también trabaja en la actualización del protocolo de todas las secretarías para combatir el acoso, el hostigamiento y la violencia de género.
Indica que se debe dejar de normalizar las violencias de género que se viven “no sólo en el sector privado, sino también en el sector público; por eso es importante esta actualización de protocolos”.
Señaló que la secretaría a su cargo tiene la misión de transversalizar en todo el gobierno una visión de género, a diferencia de lo que ocurría en administraciones neoliberales, en las cuales la realidad de las mujeres es desvinculada de todo. “Los asuntos del medio ambiente, de la economía, de la cultura, de la agricultura, todos los temas de Estado son asuntos que implican la participación de las mujeres”, destacó.
Bárcena Ibarra agregó que la Semarnat reconoce el apoyo de la Secretaría de las Mujeres para establecer “protocolos muy claros de prevención, atención y sanción del acoso y el hostigamiento sexual y el acoso laboral. Nos parecen dos temas que se dan en todas las secretarías. Así que necesitamos entender cuáles son los mejores protocolos”.
Más tarde, la Secretaría de las Mujeres firmó un convenio con Uber, empresa que donará 18 mil viajes (equivalentes a 1.9 millones de pesos) para usuarias de Centros Libre y otros espacios de atención de féminas. David Miller, vicepresidente y director general para América Latina de Uber, apuntó que esta es “una alianza sin precedente en México y en el mundo” , que se destaca por “el monto de la inversión y la integralidad de nuestro viaje compartido”.