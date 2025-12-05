Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025

Quienes en mayor medida defienden el territorio y el medio ambiente son las mujeres. “Ellas son las grandes protectoras de los bosques, las que cuidan el agua, las que se oponen a proyectos extractivistas, las que enfrentan amenazas, hostigamiento, criminalización y, a veces, violencia que ha cobrado incluso sus vidas”, expuso Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En la ceremonia de firma de convenio con la Secretaría de los Mujeres, cuyo propósito es promover la igualdad sustantiva, fortalecer la perspectiva de género en las políticas ambientales y establecer mecanismos específicos de protección para las defensoras del medio ambiente y del territorio, Bárcena Ibarra subrayó que una de las prioridades de la administración federal actual es cuidar a este sector.

“Proteger a las defensoras del medio ambiente, las que dan la vida por la vida, es una prioridad. Es algo que realmente nos preocupa, los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, y por eso estamos siempre detrás del Acuerdo de Escazú, que defiende la justicia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana. Es el único convenio que existe en el mundo que protege a los defensores medioambientales y, en este caso, a las defensoras.”

Añadió que el acuerdo “es un reconocimiento explícito de la justicia ambiental”. No puede haber justicia social sin justicia ambiental y la justicia de género es inseparable de la justicia ambiental”.

Combate al acoso sexual

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, agregó que la dependencia también trabaja en la actualización del protocolo de todas las secretarías para combatir el acoso, el hostigamiento y la violencia de género.