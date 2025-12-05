Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 12

En medio del debate sobre la magnitud del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) en los años recientes, su Consejo General aprobó, en votación dividida, la apertura de poco más de 40 plazas para la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, cuyo titular, José Luis Arévalo Romo, fue la primera designación directa de la presidenta del órgano, Guadalupe Taddei.

El asunto avivó la división en el máximo órgano de decisión del instituto, particularmente la controversia por las facultades de la consejera, otorgadas por el Legislativo en el contexto de la reforma judicial, es decir, puede hacer nombramientos sin la venia del colegiado.

En cuanto al presupuesto para el año entrante, la Cámara de Diputados determinó una reducción de mil millones de pesos, 6.6 por ciento menos de lo solicitado por el INE, lo que implicó hacer ajustes a programas específicos, sobre todo del área de organización y capacitación electoral, así como en tareas puntuales del Registro Federal de Electores.

Para algunos consejeros, en esta circunstancia no se justificaba dar más plazas a la Unidad de Transparencia –y una partida de 58.5 millones de pesos– sobre todo al considerar que ello no daba certeza de eficiencia, porque el responsable de la misma no tiene el perfil adecuado para el cargo.

El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Transparencia, debió votar en favor de abrir las plazas para la unidad, no sin antes enfilar una crítica explícita al funcionario, cuya currícula en el sector público se limita a distintos trabajos con el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, principalmente en la ex Secretaría de Seguridad Pública federal y en el Senado.

“En la reunión que se llevó a cabo el 12 de noviembre, el titular del área, en efecto, no pudo explicar cómo se distribuyen los recursos humanos de su propia área”, anotó.

Ahí no quedó el apunte: el consejero dejó entrever que las fallas en la unidad no son necesariamente por falta de personal, sino de experiencia en esta tarea especializada, por lo que pidió a la Secretaría Ejecutiva del INE revisar la “idoneidad” y perfiles del directivo.