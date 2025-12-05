Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 9
Hasta el regreso de las vacaciones decembrinas, el 9 de enero, la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur analizará qué instrumento aplicar para saber si los alumnos quieren regresar a clases presenciales.
La semana pasada se canceló una encuesta porque hubo duplicidad en las respuestas debido a un error técnico, de modo que las autoridades del CCH buscarán opciones para que los resultados no se usen de manera incorrecta.
Fuentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comentaron a este diario que bastaba tener un correo institucional del CCH para ingresar a la plataforma, lo que permitía que pudieran participar tanto alumnos como maestros, incluso de otros planteles del CCH.
La dirección del CCH Sur analizará qué método aplicará para encontrar un método de consenso sobre el retorno presencial que garantice a los alumnos transparencia y certeza, pues se busca tener a los estudiantes de regreso cuando se inicie el próximo semestre, en febrero.
En tanto, lo que resta de la siguiente semana los alumnos seguirán con clases en línea, así como con apoyo con el programa institucional de asesorías y de tutorías.
Los estudiantes que han estado en contacto con los tutores han buscado comunicarse con los profesores que no han dado clases porque, según las autoridades, algunos de los primeros tienen problemas de conectividad o de equipo o se fueron a los estados, y buscan formas de regularizarse.