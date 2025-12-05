▲ Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur buscarán el próximo año opciones para llevar a cabo la consulta a los alumnos sobre el regreso a las aulas. Foto La Jornada

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 9

Hasta el regreso de las vacaciones decembrinas, el 9 de enero, la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur analizará qué instrumento aplicar para saber si los alumnos quieren regresar a clases presenciales.

La semana pasada se canceló una encuesta porque hubo duplicidad en las respuestas debido a un error técnico, de modo que las autoridades del CCH buscarán opciones para que los resultados no se usen de manera incorrecta.

Fuentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comentaron a este diario que bastaba tener un correo institucional del CCH para ingresar a la plataforma, lo que permitía que pudieran participar tanto alumnos como maestros, incluso de otros planteles del CCH.