Rectores y Anuies acuden a hacienda
Acuerdan mesa de diálogo // Titular de la SEP les promete gestionar fondos
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 9
Siete universidades públicas han advertido que enfrentan dificultades financieras para pagar aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, informó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Una de ellas es la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Ante esta situación y el hecho de que estas casas de estudios arrastran un déficit de 50 mil 400 millones de pesos, mientras el incremento presupuestal para el sector en 2026 será de sólo 1.8 por ciento, ayer el presidente de la Anuies, Luis González Placencia, tres rectores y una rectora se reunieron con Eddu Vera Anaya, jefe de la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Publico. En la junta se acordó instalar una mesa de diálogo para revisar los “problemas financieros urgentes” de las universidades, entre ellos el pago de aguinaldos, jubilaciones y pensiones.
Al concluir la reunión, Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, señaló a La Jornada que esa casa de estudios no cuenta con los aproximadamente 920 millones de pesos que requiere para cubrir el pago de aguinaldos.
“Ese es el tema que nos trae aquí. Ya hemos platicado con autoridades de Hacienda, con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, y con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva.”
Asimismo, dijo que el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, los ha apoyado en la gestión de recursos ante el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, “y también él ha hecho el compromiso de buscar opciones para brindarnos apoyo ante esta difícil situación que tenemos.” En el caso de la UAS, 32 por ciento del subsidio es estatal y el resto es federal.
Crisis recurrente
Madueña Molina espera cubrir el pago de aguinaldos. La fecha límite por ley es el 20 de diciembre.
“Somos optimistas, hemos tenido buena respuesta, sólo esperamos que en los próximos días se concrete algún apoyo que nos ayude a acabar este año de manera menos traumática”. Insistió en que la dotación de recursos para cumplir con esa obligación “es lo que estamos gestionando. Nosotros ahora tenemos para pagar las dos quincenas de diciembre, pero no para el aguinaldo.”
Sobre el pago de aguinaldos en las universidades públicas estatales, González Placencia comentó que “como cada año, eso implica una presión muy importante” para las instituciones.
“También pedimos la sensibilidad de Hacienda. El subsecretario Villanueva ha hecho ya una gestión con la subsecretaria Bertha Gómez y entendemos que va por buen camino; se sensibilizó a la subsecretaria sobre la importancia que tiene que estos recursos se puedan otorgar.”
Dijo que las instituciones educativas y la Anuies “estamos en la mejor disposición de contribuir a la pacificación del país y eso incluye también, por supuesto, no generar otro tipo de problemáticas que se deban a inconformidades porque los salarios no se pueden pagar”.
Tras señalar que la primera mesa para resolver el pago de aguinaldos se llevará a cabo este mismo mes, confió en que no habrá dificultades para llegar a un arreglo.