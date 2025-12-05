Carolina Gómez Mena

Siete universidades públicas han advertido que enfrentan dificultades financieras para pagar aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, informó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Una de ellas es la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Ante esta situación y el hecho de que estas casas de estudios arrastran un déficit de 50 mil 400 millones de pesos, mientras el incremento presupuestal para el sector en 2026 será de sólo 1.8 por ciento, ayer el presidente de la Anuies, Luis González Placencia, tres rectores y una rectora se reunieron con Eddu Vera Anaya, jefe de la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Publico. En la junta se acordó instalar una mesa de diálogo para revisar los “problemas financieros urgentes” de las universidades, entre ellos el pago de aguinaldos, jubilaciones y pensiones.

Al concluir la reunión, Jesús Madueña Molina, rector de la UAS, señaló a La Jornada que esa casa de estudios no cuenta con los aproximadamente 920 millones de pesos que requiere para cubrir el pago de aguinaldos.

“Ese es el tema que nos trae aquí. Ya hemos platicado con autoridades de Hacienda, con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, y con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva.”

Asimismo, dijo que el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, los ha apoyado en la gestión de recursos ante el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, “y también él ha hecho el compromiso de buscar opciones para brindarnos apoyo ante esta difícil situación que tenemos.” En el caso de la UAS, 32 por ciento del subsidio es estatal y el resto es federal.