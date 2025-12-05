Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 8

La embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, advirtió ayer que es indispensable que la comunidad internacional exija que no haya impunidad para los responsables del genocidio en Gaza, pues, de lo contrario, las atrocidades “se repetirán en otros lugares del mundo”.

En una conferencia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), señaló que permitir que crímenes de esta magnitud queden sin consecuencia amenaza no sólo a Palestina, sino “a la conciencia de la humanidad”. Agradeció además el apoyo que México ha mantenido en foros multilaterales para defender el derecho internacional y la autodeterminación del pueblo palestino.

Rasheed afirmó que el mundo ha presenciado “un genocidio en tiempo real” durante los pasados dos años, en los que, según dijo, casi 70 mil palestinos han sido asesinados, pero estudios independientes estiman que la cifra real podría superar 400 mil, considerando a quienes permanecen bajo los escombros o fallecieron por hambre o falta de atención médica. Más de 20 mil niños han muerto, añadió, y miles quedaron huérfanos o sufrieron amputaciones.

Expresó que más de 80 por ciento de la población ha sido desplazada y que hospitales, escuelas, mezquitas e infraestructura básica han sido destruidos de manera deliberada.