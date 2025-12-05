Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 8
La embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, advirtió ayer que es indispensable que la comunidad internacional exija que no haya impunidad para los responsables del genocidio en Gaza, pues, de lo contrario, las atrocidades “se repetirán en otros lugares del mundo”.
En una conferencia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), señaló que permitir que crímenes de esta magnitud queden sin consecuencia amenaza no sólo a Palestina, sino “a la conciencia de la humanidad”. Agradeció además el apoyo que México ha mantenido en foros multilaterales para defender el derecho internacional y la autodeterminación del pueblo palestino.
Rasheed afirmó que el mundo ha presenciado “un genocidio en tiempo real” durante los pasados dos años, en los que, según dijo, casi 70 mil palestinos han sido asesinados, pero estudios independientes estiman que la cifra real podría superar 400 mil, considerando a quienes permanecen bajo los escombros o fallecieron por hambre o falta de atención médica. Más de 20 mil niños han muerto, añadió, y miles quedaron huérfanos o sufrieron amputaciones.
Expresó que más de 80 por ciento de la población ha sido desplazada y que hospitales, escuelas, mezquitas e infraestructura básica han sido destruidos de manera deliberada.
“La paz no es una pausa en la violencia: es un derecho”, expresó. Sostuvo que el actual alto el fuego es frágil y que Israel lo ha violado reiteradamente. Aseguró que mientras no exista justicia, la violencia continuará transformándose. “Si la ley no puede proteger a los palestinos bajo ocupación, no podrá proteger a nadie”, afirmó.
La diplomática reiteró que Palestina sigue comprometida con la solución de dos estados y con el camino trazado por la Declaración de Nueva York, adoptada en septiembre, pero subrayó que Israel “nunca ha cumplido” con las resoluciones de la ONU ni con el derecho internacional. Indicó que el país árabe no exige nada más que la aplicación de la ley.
En ese acto, académicos del Ciesas informaron que enviaron una carta a la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, para pedirle que se sume al boicot académico contra instituciones educativas de Israel, en protesta por las violaciones a los derechos humanos en Palestina.