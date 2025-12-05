Lilian Hernández Osorio

La migración contemporánea es un fenómeno multifacético porque no tiene causa única ni admite “resoluciones reduccionistas”, surge de conflictos prolongados, crisis económicas, violencia criminal, desigualdades extremas, colapsos socioambientales y persecuciones políticas, aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Al presidir la entrega del Reconocimiento Alfonso García Robles 2025 a organizaciones civiles en Estados Unidos que ayudan a migrantes, destacó que su quehacer “trasciende lo asistencial y se traduce en defensa humanitaria contra narrativas de miedo y exclusión”.

En la ceremonia, señaló que este año México registró 130 mil eventos migratorios irregulares, y en agosto cerró con poco más de 5 mil, una de las cifras más bajas desde 2020, durante la pandemia, lo cual muestra una restructuración regional sin precedente.

Comentó que según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, el año pasado 304 millones de personas vivían fuera de su país, y de ellas, 167 millones eran trabajadores migrantes, quienes a pesar de enormes obstáculos enviaron alrededor de 700 mil millones de dólares; estas remesas sostienen las economías familiares y nacionales.