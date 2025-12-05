Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 6
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en la concentración que encabezará mañana en el Zócalo planteará la necesidad de preservar los principios de la Cuarta Transformación sobre las políticas de austeridad y combate a la corrupción, porque “son elementos que han permitido la aplicación de políticas sociales”.
Destacará logros, entre ellos “uno fundamental: la reducción de la pobreza, que ha permitido que 13.5 millones de mexicanos salgan de esa condición en siete años de este modelo”.
“Ha habido un cambio sustancial respecto al modelo neoliberal, que apostaba por la privatización de prácticamente todo, incluida la salud y la educación, bajo la lógica de que todo lo que hacía el gobierno estaba mal o había corrupción. Sin embargo, también en el sector privado hay corrupción, aunque no debería existir ni el ámbito público ni en el privado”, insistió.
Subrayó que si bien en su gobierno existe la convicción de la importancia que tiene para el país la inversión privada, y “que el mercado es parte fundamental del desarrollo, no se puede abandonar el papel del Estado. Esa es una visión que tenemos desde la Cuarta Transformación, la cual se sustenta en nuestra historia y en permitir que todos tengan bienestar, porque ese es el objetivo en un país democrático, de libertades”.
La mandataria aseveró que el proceso de privatización durante el periodo neoliberal se dio acompañado de una gran corrupción. Recordó que fue el tiempo en que los gobiernos convirtieron una deuda privada en deuda pública, con el Fobaproa o con otros procesos de privatización que se dieron en nuestro país, lo que en paralelo llevó al crecimiento de la pobreza en el país.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador asista a la concentración para celebrar siete años de la llegada del movimiento a la Presidencia, descartó su presencia: “él dijo bajo qué preceptos saldría a la calle. Y pues no: no hay golpe de Estado, nuestra soberanía no está en riesgo ni la democracia, ¡que viva la democracia!”