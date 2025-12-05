Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en la concentración que encabezará mañana en el Zócalo planteará la necesidad de preservar los principios de la Cuarta Transformación sobre las políticas de austeridad y combate a la corrupción, porque “son elementos que han permitido la aplicación de políticas sociales”.

Destacará logros, entre ellos “uno fundamental: la reducción de la pobreza, que ha permitido que 13.5 millones de mexicanos salgan de esa condición en siete años de este modelo”.

“Ha habido un cambio sustancial respecto al modelo neoliberal, que apostaba por la privatización de prácticamente todo, incluida la salud y la educación, bajo la lógica de que todo lo que hacía el gobierno estaba mal o había corrupción. Sin embargo, también en el sector privado hay corrupción, aunque no debería existir ni el ámbito público ni en el privado”, insistió.

Subrayó que si bien en su gobierno existe la convicción de la importancia que tiene para el país la inversión privada, y “que el mercado es parte fundamental del desarrollo, no se puede abandonar el papel del Estado. Esa es una visión que tenemos desde la Cuarta Transformación, la cual se sustenta en nuestra historia y en permitir que todos tengan bienestar, porque ese es el objetivo en un país democrático, de libertades”.