Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 6
La empresa Tren Maya alcanzó su objetivo anual de transportar a un millón 200 mil pasajeros durante 2025, proyectándose que al cerrar el año se moverán en esta ruta un millón 383 mil, anunció el general Óscar Lozano, director de Tren Maya SA de CV.
Afirmó que para esta temporada turística se promoverán 10 paquetes en conjunto con las firmas Mundo Maya –que opera los hoteles que administra el Ejército– y Mexicana de Aviación, también bajo administración castrense.
Durante la mañanera, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares, Gustavo Vallejo, dio a conocer los avances en la construcción de las nuevas rutas ferroviarias hacia el norte, que forman parte del proyecto prioritario de recuperación de los trenes de pasajeros.
Informó que en el proyecto de la ruta México-Pachuca, hay un progreso de 13. 7 por ciento, y que avanza en tiempo y forma, aun cuando puntualizó que conforme se van consiguiendo los derechos de vía a lo largo del trayecto se abren nuevos frentes de obra. En el caso de la México- Querétaro, la evolución es de 5.6.
A su vez, el director de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila, aseveró que la aerolínea tiene 176 vuelos regulares y se están adicionando 104 para esta temporada, para sumar 280, un incremento de 59 por ciento.
Por su parte, el general Tonatiuh Velasco, quien encabeza la empresa Mundo Maya, mencionó que todos los hoteles que administran son de cuatro estrellas. Adelantó que para esta temporada se ofertarán paquetes, con lo que esperan mejorar los niveles de ocupación.
En otro asunto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que el Programa de Conservación Carretera atendió este año 43 mil kilómetros en limpieza de cunetas y bacheo, y se estima que en 2026 se cubrirán otros 10 mil kilómetros sólo en bacheo.