Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 6

La empresa Tren Maya alcanzó su objetivo anual de transportar a un millón 200 mil pasajeros durante 2025, proyectándose que al cerrar el año se moverán en esta ruta un millón 383 mil, anunció el general Óscar Lozano, director de Tren Maya SA de CV.

Afirmó que para esta temporada turística se promoverán 10 paquetes en conjunto con las firmas Mundo Maya –que opera los hoteles que administra el Ejército– y Mexicana de Aviación, también bajo administración castrense.

Durante la mañanera, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Militares, Gustavo Vallejo, dio a conocer los avances en la construcción de las nuevas rutas ferroviarias hacia el norte, que forman parte del proyecto prioritario de recuperación de los trenes de pasajeros.

Informó que en el proyecto de la ruta México-Pachuca, hay un progreso de 13. 7 por ciento, y que avanza en tiempo y forma, aun cuando puntualizó que conforme se van consiguiendo los derechos de vía a lo largo del trayecto se abren nuevos frentes de obra. En el caso de la México- Querétaro, la evolución es de 5.6.