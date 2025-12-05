Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 5

La reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para la reducción gradual de la jornada laboral, a fin de que quede en 40 horas semanales, se discutirá a fondo en foros de análisis donde participen organizaciones sindicales, patronales y sociales, así como académicos, anunció el titular de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina (Morena).

Hay tiempo, dijo, para un dictamen de consenso, ya que la enmienda aplicará a partir de 2027.

Entrevistado antes de la sesión de ayer, detalló que las iniciativas de cambio al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) se van al próximo periodo de sesiones, que empezará en febrero. “No tenemos fecha límite el próximo año; obviamente, lo que queremos es procesarla para que entre en vigor en 2027”.

No se ha definido si habrá parlamento abierto. “Debemos convocar a las comisiones para que se defina el procedimiento legislativo que más convenga”.

Aclaró que no se parte de cero, ya que ha habido una serie de reuniones en las que el propio Poder Legislativo fue invitado, para que se vaya llegando a estos puntos de acuerdo, “con la intermediación del titular de la Secretaría del Trabajo”.