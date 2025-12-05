La 4T ha triplicado salarios desde 2018: Banamex
El incremento de 13% para 2026 deja esos sueldos en $9,582 al mes // Con Fox, Calderón y Peña subían 5.5%
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 5
Con los incrementos de los últimos años, el salario mínimo alcanzó un monto equivalente a 45 por ciento de la percepción promedio de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un máximo en los últimos 36 años, según informó el área de estudios económicos de Banamex.
De acuerdo con cifras oficiales, desde que empezó el gobierno de la Cuarta Transformación, en 2018, hasta la fecha, el salario mínimo se multiplicó tres veces.
El incremento promedio de esas remuneraciones en estos siete años triplica al reportado en el periodo de 2000 a 2018, apuntó Banamex.
Analistas señalan que esta alza no sólo beneficiará a los trabajadores formales, también impulsará a quienes laboran de manera informal.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 13 por ciento al salario mínimo general a partir del primero de enero de 2026, con lo que pasa de 278.80 a 315.40 pesos diarios, lo que representa 9 mil 582.47 mensuales y una recuperación de 154.2 de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la 4T.
De acuerdo con el análisis de Banamex, aunque las alzas en la administración de Sheinbaum son menores a las observadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que promediaron 18.9 por ciento, todavía están por encima del histórico de 5.5 por ciento del periodo de 2000 a 2018.
Señaló que los sueldos en el sector formal han registrado una tendencia alcista en los últimos 25 años, para ubicarse actualmente en 18 mil 930 pesos mensuales en promedio, “y en este contexto, a partir de 2018 la diferencia entre ambas retribuciones empezó a cerrarse, y ahora los mínimos representan 45 por ciento de la de los empleados formales y están arriba del promedio de países comparables”.
Saúl Escobar Toledo, presidente de la junta de gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, dijo en entrevista que si bien el aumento beneficiará inmediatamente a casi 10 millones de trabajadores, los que se encuentran en el sector informal también tendrán las ventajas.
“Puede que este incremento también se refleje en la economía informal, porque muchos empleados que no tienen contrato ni seguridad social también se pueden beneficiar, a pesar de esas condiciones tan vulnerables y precarias, porque los patrones deberán subir sus salarios.
“Esto nos puede indicar que no se favorecen sólo quienes reciben hasta un salario mínimo, sino también quienes ganan hasta dos, debido a lo que se llama efecto faro. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación, pero yo creo que el beneficio será un poco mayor que el que puede llegar a los empleados formales.”
Productividad se duplica
Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), indicó que en el país la productividad laboral en elsector manufacturero aumentó 164 por ciento desde 1980, mientras los sueldos reales apenas subieron 15.6.
Escobar Toledo consideró que si en el país hay un problema de productividad es resultado de que existe baja inversión en capital fijo, como maquinaria y equipo.
Por ello, planteó que la reducción de la jornada laboral podría incentivar la productividad con menos tiempo disponible, ya que las firmas privadas “se verán forzadas a invertir en capital para sostener los ritmos de producción”.