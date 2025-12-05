▲ Los minisalarios representan 45 por ciento de los otorgados en el sector formal, dicen analistas. La imagen, en El Buen Fin. Foto Luis Castillo

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 5

Con los incrementos de los últimos años, el salario mínimo alcanzó un monto equivalente a 45 por ciento de la percepción promedio de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un máximo en los últimos 36 años, según informó el área de estudios económicos de Banamex.

De acuerdo con cifras oficiales, desde que empezó el gobierno de la Cuarta Transformación, en 2018, hasta la fecha, el salario mínimo se multiplicó tres veces.

El incremento promedio de esas remuneraciones en estos siete años triplica al reportado en el periodo de 2000 a 2018, apuntó Banamex.

Analistas señalan que esta alza no sólo beneficiará a los trabajadores formales, también impulsará a quienes laboran de manera informal.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 13 por ciento al salario mínimo general a partir del primero de enero de 2026, con lo que pasa de 278.80 a 315.40 pesos diarios, lo que representa 9 mil 582.47 mensuales y una recuperación de 154.2 de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la 4T.

De acuerdo con el análisis de Banamex, aunque las alzas en la administración de Sheinbaum son menores a las observadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que promediaron 18.9 por ciento, todavía están por encima del histórico de 5.5 por ciento del periodo de 2000 a 2018.

Señaló que los sueldos en el sector formal han registrado una tendencia alcista en los últimos 25 años, para ubicarse actualmente en 18 mil 930 pesos mensuales en promedio, “y en este contexto, a partir de 2018 la diferencia entre ambas retribuciones empezó a cerrarse, y ahora los mínimos representan 45 por ciento de la de los empleados formales y están arriba del promedio de países comparables”.