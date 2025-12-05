Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 4
Las leyes en materia hídrica que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado no contienen “ningún artículo” que establezca una obligación o mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobrexplotación, ni para garantizar el derecho humano al líquido, alertaron las organizaciones ciudadanas Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Académicos, investigadores y más de 90 colectivos que las integran señalaron que a pesar del paquete de reservas en San Lázaro, no se movió “ni una coma” a la enmienda y se insiste en la “perpetuación” de la Ley de Aguas Nacionales salinista, a través de la elaboración de una “Ley General de Aguas sin efectos exigibles”, que incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, sustentabilidad y participación ciudadana.
“La Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua denunciamos el proceso atropellado en el cual la Conagua (Comisión Nacional del Agua) impuso una aprobación exprés de su iniciativa legislativa, sin revisión pública y sin mover ni un punto ni coma”, recalcaron las organizaciones.
Explicaron que si bien el Fondo de Reservas del Agua remplazará los anteriores Bancos del Agua, se mantiene la “reasignación” de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento.
Reiteraron que tampoco se garantiza el derecho humano al líquido, pues no se menciona ninguna obligación a la Conagua en cuanto al manejo de aguas nacionales y el presupuesto federal, ni a los sistemas de líquido potable, en cuanto a la distribución prioritaria.
Además, señalaron que no se logró ninguna reforma que pudiera “cerrar la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua en el manejo de concesiones”.