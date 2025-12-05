Jared Laureles

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 4

Las leyes en materia hídrica que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado no contienen “ningún artículo” que establezca una obligación o mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobrexplotación, ni para garantizar el derecho humano al líquido, alertaron las organizaciones ciudadanas Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.

Académicos, investigadores y más de 90 colectivos que las integran señalaron que a pesar del paquete de reservas en San Lázaro, no se movió “ni una coma” a la enmienda y se insiste en la “perpetuación” de la Ley de Aguas Nacionales salinista, a través de la elaboración de una “Ley General de Aguas sin efectos exigibles”, que incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, sustentabilidad y participación ciudadana.

“La Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua denunciamos el proceso atropellado en el cual la Conagua (Comisión Nacional del Agua) impuso una aprobación exprés de su iniciativa legislativa, sin revisión pública y sin mover ni un punto ni coma”, recalcaron las organizaciones.