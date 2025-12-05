Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 3

Las leyes de aguas son “un acto de justicia para México”, aseveró Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien advirtió que con mentiras se ha querido “meter miedo e incertidumbre a productores”.

Son “actos desesperados de aquellos que ven perder sus privilegios, de aquellos que durante años se han enriquecido a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos”, consideró.

En la conferencia del pueblo, insistió en que con la reforma el agua dejará de mercantilizarse; se terminará con el acaparamiento, la sobrexplotación, el mercado ilegal, “donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de la mayoría”.