Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 3

Los dos bloques en la Cámara de Diputados dejaron a un lado los intereses de los productores, y al debatir la legislación en materia del agua se acusaron mutuamente de defender a políticos que acaparan el recurso mediante concesiones obtenidas desde sus posiciones.

Si en la tribuna legisladores de Morena se refirieron al “cártel del agua”, donde se enlistó al ex presidente Vicente Fox, al dirigente nacional panista, Jorge Romero, y a ex gobernadores y alcaldes “del Prian que dejaron secos” sus estados y municipios, el panismo señaló, entre otros, a Alfonso Romo, Layda Sansores y a la diputada Olga Sánchez Cordero, quien hizo mutis. Y eso que la aludieron dos veces.

En ese intercambio, Jorge Luis Sánchez Reyes (Morena) refirió que el ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez “construyó presas y represas ilegales en sus ranchos, almacenó 700 mil metros cúbicos de agua sin una sola concesión válida y desvió incluso cauces que alimentan la presa La Boquilla”.

Y luego habló de Fox, “que controla 2.1 millones de metros cúbicos de agua en su rancho San Cristóbal. Mientras El Bajío se seca, él controla 10 concesiones, ¡con vigencia hasta 2032!”

Incluso, dijo que el denominado “cártel del agua del Bajío no es una metáfora, es la concentración real del agua. Vicente Fox construyó ese andamiaje en su gobierno. (Francisco) Ramírez Acuña, prócer panista, aparte de mal gobernar Jalisco, también acaparó volúmenes de agua que ningún pequeño agricultor podría obtener”.