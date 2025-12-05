Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 3

En una sesión que duró más de 24 horas continuas, la Cámara de Diputados aprobó ayer y envió de inmediato al Senado las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales, en las que se define al líquido como “un bien social y cultural, no monetizable ni sujeto a las reglas del mercado”, ya que éstas no deben estar “por encima de las necesidades humanas y ambientales”.

De acuerdo con un documento de análisis elaborado por el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, uno de los principales objetivos de ambas normas es lograr que el uso del agua “equilibre la garantía de la vida digna con la promoción del desarrollo económico, con prioridad al uso doméstico y la restauración ambiental”.

Asimismo, las dos leyes buscan brindar garantías del derecho humano al agua y que sus elementos centrales son la accesibilidad –esto es, que el agua y las instalaciones donde se pueda utilizar estén al alcance físico de las personas– y la asequibilidad, es decir, que el recurso esté al alcance económico de todos, sin que esto ponga en riesgo otras garantías.

De igual manera, las leyes hacen énfasis en la calidad del líquido, que esté libre de sustancias nocivas para la salud, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, y en la disponibilidad, concepto relacionado con un abastecimiento suficiente, continuo y equitativo.

Por otro lado, las dos normas aprobadas ayer establecen la eliminación del régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, que será sustituido por la reasignación de volúmenes, bajo un régimen expedito que obligará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a resolver en un máximo de 20 días, y la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, conformado por volúmenes recuperados de títulos de concesión.

Para abonar a la modernización regulatoria del líquido y la transparencia en su manejo, también se crea el Registro Público Nacional del Agua, a partir del anterior Registro Público de Derechos de Agua, a fin de lograr “un adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones”.