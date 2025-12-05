L

uego de estar cerrado cuatro años para ser restaurado, el Grand Palais de París reabrió con un gran homenaje a la alianza amorosa y creativa de Niki de Saint Phalle (1930-2002) y Jean Tinguely (1925-1991). Ella, pintora, escultora, cineasta y pionera del arte escénico. Él, autor de esculturas realizadas a partir de desechos de la sociedad de consumo.

En varios salones del museo se exploran las creaciones visionarias de quienes tuvieron una decisiva influencia en el arte contemporáneo. Y se hace a través de esculturas, películas, cartas-dibujos sobre sus obras y proyectos, archivos e instalaciones emblemáticas. Gracias a esos materiales, el color y la máquina dialogan para convertir la intimidad en algo público, lúdico y revolucionario. Una manera de mostrar cómo la amistad y la colaboración artística inspiraron a estas figuras del nuevo realismo.

Las obras presentadas en el Grand Palais provienen especialmente de la colección del Centro Pompidou, así como de importantes préstamos de museos nacionales e internacionales. Todas ellas permiten (re)descubrir trabajos emblemáticos de ambos artistas. Además, la manera en que la voluptuosidad colorida de los de Saint Phalle se reconfigura en la presencia de lo industrial de Tinguely.