oinciden los especialistas en el tema que el mejor centro de atención siquiátrica de Estados Unidos es el hospital McLean, ubicado en el estado de Massachusetts, y es bueno saberlo porque ésa debe ser la morada de Donald Trump y no la Casa Blanca, pues en sus aires imperiales en ésta cotidianamente amenaza al mundo entero, ordena una cacería de migrantes, organiza invasiones a terceros países, mete la mano en los procesos electorales de otras naciones, cobra “derecho de piso” por medio de su aberrante política arancelaria, es cómplice del genocidio en Gaza, desestabiliza la de por sí frágil economía global, viola los derechos humanos y el derecho internacional, y tantas otras bárbaras ocurrencias que son el pan de cada día.

Será porque constantemente se duerme en la Oficina Oval y cuando logra abrir sus ojitos ya no sabe dónde está ni a quién chantajear, y por ello repite buena parte de las múltiples locuras de su primera estancia en la Casa Blanca, como el más reciente anuncio (vil refrito de la amenaza de su primer periodo presidencial) de que “posiblemente dejaré expirar” el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, “elaboraré otro acuerdo” o “llegaré a otro pacto” con sus vecinos del sur y norte, quienes, asegura, “se han aprovechado de nosotros como casi todas las demás naciones”.

En su primer periodo presidencial, el próximo inquilino del hospital McLean anunció que renegociaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, vigente desde 1994) por tratarse, según dijo, del “peor acuerdo jamás firmado; fue un horror”, por lo que, tras una serie de amenazas a México (aún con Peña Nieto en Los Pinos) y Canadá, en 2018 apareció la misma gata pero revolcada: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sin embargo, en 2019, ya con López Obrador en Palacio Nacional, nuestro país añadió una serie de normas, para que al final de cuentas el T-MEC entrara en vigor en 2020.

Eso fue en su primera estancia en la Casa Blanca. Ya en la segunda, y como no tiene nada que hacer más que joder a todo el mundo, Trump repite la cantaleta y en uno de sus frecuentes arranques decidió volver a poner en escena el numerito (“o cambia o me voy”), no sin antes repetir hasta el cansancio una de sus quejas: ¿quién pudo haber firmado una cosa como ésa? (el T-MEC), dejando de lado no sólo que ese mecanismo pasó por los tres congresos (mexicano, canadiense y estadunidense), sino que él fue uno de los firmantes de lo que ahora ácidamente cuestiona un día sí y el siguiente también.