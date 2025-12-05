▲ SENADO PROTEGIDO. Cerco policiaco en torno al Senado, donde ayer fue aprobado en lo general el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y se inició la discusión de las reservas. Foto Marco Peláez

remura, confusión, gatopardismo y protestas: diputados federales sesionaron de corrido durante 24 horas para aprobar reformas relacionadas con las aguas nacionales; a la hora de teclear esta columna los senadores estaban en proceso de discusión y votación, pero también con la evidencia de que se implantará lo que decida la aplastante aritmética del guinda y sus aliados.

La velocidad legislativa ha buscado instalar con carácter irreversible (al menos mientras la 4T tenga el control del Congreso) la propuesta original de Palacio Nacional, lo cual mantiene inconformes a productores agrícolas que se han manifestado en protesta bloqueando con tractores vialidades federales y estatales. Rapidito, pues, para angostar y desalentar las expresiones en contra. Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández como eficaces operadores.

El discurso oficialista propala versiones de presunto combate extremo a viejos vicios, acaparamientos y trafiques en los que incluso se ven embarrados personajes opositores de élite. Pero los productores agrícolas anuncian nuevas protestas por inconformidad con varios de los puntos aprobados.

Organizaciones ciudadanas como Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua expresaron ayer mismo su rechazo, al denunciar “la perpetuación de la ley salinista a través de la elaboración de una Ley General de Aguas sin efectos exigibles, que incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana”.

Además, señalan que “las propuestas generadas en los parlamentos abiertos y las audiencias públicas organizadas por la Legislatura, comunidades y la ciudadanía fueron rechazadas por la Conagua”, y alertan que “a pesar de los anuncios triunfantes, el proyecto legislativo no contiene ninguna obligación ni mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobrexplotación ni para garantizar agua para las poblaciones que sufren de marginación hídrica (...) la verticalidad y opacidad siguen predominando en el sector”.