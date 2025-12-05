Defensa de la soberanía, principal logro de Sheinbaum // Mantiene alta aprobación popular // Firme, ante los ataques
a Presidenta Sheinbaum viaja a Washington para reunirse con Donald Trump. La popularidad del mandatario estadunidense está a la baja, la de Sheinbaum se mantiene alta. ¿Cuál ha sido la acción más importante de su administración al cierre de 2025? Los resultados, en la gráfica:
Metodología
El sondeo se realizó en redes sociales mediante la aplicación SurveyMonkey. Participaron 5 mil 634 personas. Votaron así: X, 473; Facebook, 330; El Foro México, 552; Instagram, 123; Threads, 328, y YouTube 3 mil 828. Algunas opiniones:
X
Si bien todas las acciones son relevantes, la defensa de nuestra soberanía es fundamental, ya que está enfrentando constantes ataques de la derecha tanto dentro como fuera del país.
@Margarita Man 13 /Monterrey
A los ojos del mundo, nuestro país es bien visto con el liderazgo de nuestra Presidenta.
@fliparco /Tabasco
La firmeza de este gobierno es lo que necesitamos apoyar, y poco a poco ir tumbando los privilegios que faltan.
@notmsd81 /Culiacán
Importante que nuestra Presidenta defienda la soberanía de México ante los ataques mediáticos de Estados Unidos y la derecha internacional. Asimismo, que critique a los vendepatria conservadores.
@iezJrmt /Cuernavaca
Todos han sido importantes, pero la defensa de la soberanía ahora es más importante.
Diana Ruiz Núñez /Guadalajara
Es una mujer muy fuerte; a pesar de los ataques se mantiene firme y muchos estamos con ella.
Flor Hernández /Toluca
Todas las opciones a elegir son buenas; deberían incluirlas todas como lo más importante de la gestión del gobierno de 2025.
Leticia Madrigal /Ciudad de México
Es necesario aplicar la ley contra los actores del crimen organizado.
Ariel Mendoza/Querétaro
El Foro México:
Ante los ataques por todos lados, externos e internos, defender la soberanía en todos los sentidos (energética, alimentaria, tecnológica, comercial, etcétera) repercute en las decisiones políticas internas.
Ángel Juárez /Toluca
No se pueden ver todos los aspectos de forma aislada. Todo aporta a la aceptación y popularidad que tiene la Presidenta.
Carlos Richards Macola /Chetumal
Al afirmar la soberanía del país sostiene cualquier otra acción nacional. El pueblo la apoya en las políticas de seguridad, género, economía, agua... todo.
Óscar Monroy Hermosillo /Guadalajara
No es mujer de un sólo concepto; aborda la problemática del país como debe ser: total; salud, educación cultura, seguridad... todo está en ella. Es una Presidenta total.
Pedro A. Miranda /Hermosillo
En realidad, todas. Lo que cuenta es la solidez de su plan. Algunas áreas van bien, otras no tanto, pero lo que cuenta es el conjunto.
Bernardo Galindo /Ciudad de México
Es y será siempre lo primero: la soberanía, y lo ha hecho muy bien, aun con el vecino incómodo que nos tocó.
Eduardo Estañol Vidrio /Villahermosa
En cuanto a la defensa de nuestra soberanía, hace lo que puede. Respecto al huachicol y el narco, falta mucho por hacer.
Roberto Chávez /Querétaro
Hace más de 70 años que no teníamos un gobierno mexicano que no permitiera injerencismo de los yanquis, ¡Viva la Presidenta Sheinbaum!
Hugo Arango Miranda /Querétaro
Threads
La Presidenta está consiguiendo que el estado de derecho prevalezca en México, después de decenios de aplicación facciosa de la justicia.
Óscar Mora /Oaxaca
A pesar de todos los ataques que sufre, nuestra Presidenta se ha mantenido firme. Su cabeza fría la mantiene incólume.
Román López /Guanajuato
Tiene varios logros, pero soportar a la oposición y tolerar sus hipocresías es algo muy digno de alabar.
José Manuel Nuñez Olivera /Guadalajara
