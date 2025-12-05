L

a Presidenta Sheinbaum viaja a Washington para reunirse con Donald Trump. La popularidad del mandatario estadunidense está a la baja, la de Sheinbaum se mantiene alta. ¿Cuál ha sido la acción más importante de su administración al cierre de 2025? Los resultados, en la gráfica:

Metodología

El sondeo se realizó en redes sociales mediante la aplicación SurveyMonkey. Participaron 5 mil 634 personas. Votaron así: X, 473; Facebook, 330; El Foro México, 552; Instagram, 123; Threads, 328, y YouTube 3 mil 828. Algunas opiniones:

X

Si bien todas las acciones son relevantes, la defensa de nuestra soberanía es fundamental, ya que está enfrentando constantes ataques de la derecha tanto dentro como fuera del país.

@Margarita Man 13 /Monterrey

A los ojos del mundo, nuestro país es bien visto con el liderazgo de nuestra Presidenta.

@fliparco /Tabasco

La firmeza de este gobierno es lo que necesitamos apoyar, y poco a poco ir tumbando los privilegios que faltan.

@notmsd81 /Culiacán

Importante que nuestra Presidenta defienda la soberanía de México ante los ataques mediáticos de Estados Unidos y la derecha internacional. Asimismo, que critique a los vendepatria conservadores.

@iezJrmt /Cuernavaca

Facebook

Todos han sido importantes, pero la defensa de la soberanía ahora es más importante.

Diana Ruiz Núñez /Guadalajara

Es una mujer muy fuerte; a pesar de los ataques se mantiene firme y muchos estamos con ella.

Flor Hernández /Toluca

Todas las opciones a elegir son buenas; deberían incluirlas todas como lo más importante de la gestión del gobierno de 2025.

Leticia Madrigal /Ciudad de México

Es necesario aplicar la ley contra los actores del crimen organizado.

Ariel Mendoza/Querétaro

El Foro México:

Ante los ataques por todos lados, externos e internos, defender la soberanía en todos los sentidos (energética, alimentaria, tecnológica, comercial, etcétera) repercute en las decisiones políticas internas.