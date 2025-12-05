Discriminación por uso de kufiya

l pasado sábado, el saxofonista Alberto Delgado, junto con su ensamble de jazz, sufrieron un acto de discriminación cuando se presentaron en el centro comercial Pabellón Bosques, en Cuajimalpa. El compañero, en pleno ejercicio de la libertad individual, usaba su kufiya –o keffiyeh–, prenda cuya historia se remonta a Kufa, siglo VII, y al uso en la tradición agrícola en Palestina desde el periodo otomano, y con el paso del tiempo se ha convertido, en todo el globo, en símbolo de solidaridad con el pueblo palestino.

Durante la presentación, un individuo del público se acercó a observar detenidamente a Delgado. Posteriormente, el sujeto hizo una llamada telefónica y minutos después un guardia de seguridad avisó a los músicos “que tendrían que detener su presentación y retirarse, por órdenes de la autoridad del centro comercial”.

Repudiamos este acto de discriminación al compañero y a su ensamble, que se debió al hecho de portar una prenda simbólica de siglos de tradición de un pueblo que continúa sufriendo un genocidio. Ninguna autoridad privada tiene facultad de colocarse por encima de garantías individuales y constitucionales, y derechos humanos de las personas.

Toda nuestra solidaridad al compañero Alberto Delgado.

Plantón Dominical por Palestina en el Ángel de la Independencia, Judíes por una Palestina Libre, Colectivo Doikait

Pide menos plantas de ornato y más agua

Señora jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada: quiero llamar su atención sobre lo que ocurre con las áreas verdes, camellones y parques de la ciudad; antes de la pasada temporada de lluvias, las áreas verdes citadas se encontraban en pésimas condiciones por falta de agua.

Por fortuna, llegó abundantemente la lluvia y fácilmente 50 por ciento de todas las plantas de ornato sobrevivieron, pero en este momento, nuevamente las plantas comienzan a secarse y lo que sigue es dejar que mueran, retirarlas y volver a cultivar nuevas plantas, y ésta es la tónica a seguir desde siempre.

Me pregunto en qué consiste el multimencionado Plan de Austeridad Republicana si se gasta más en comprar nuevas plantas que en mantenerlas con un sistema de riego con aguas tratadas. Y en este sentido, además de estos gastos que debieran de ser menores, el gobierno de la ciudad no está contribuyendo en nada a mitigar el calentamiento global.