l miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) vence en aproximadamente un año y su gobierno lo dejará vencer o tal vez llegará a otro acuerdo con sus socios norteamericanos. Como es habitual, denunció que, “como casi todas las demás naciones”, sus vecinos se han aprovechado de Estados Unidos. En respuesta, su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el acuerdo no termina en 2026, atribuyó las declaraciones destempladas a la forma de hablar del magnate y dijo que aprovechará el breve encuentro que sostendrán hoy para “acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio”.

La mandataria tiene razón al señalar el yerro del político republicano: el T-MEC expira hasta 2036 y la revisión que se realizará el año entrante no tiene como propósito ratificarlo o anularlo, sino ajustarlo y, en todo caso, decidir si se extiende su vigencia más allá del periodo original. Si esto no ocurriera, el escenario tampoco es su cancelación, sino el tránsito de revisiones sexenales a anuales, situación indeseable para todas las partes por la permanente incertidumbre a que se verían sometidos los actores económicos. Por último, Trump no puede “dejar expirar” el tratado porque para retirarse de forma anticipada debe emitir una notificación escrita y comenzar un proceso de cuando menos seis meses.

Si bien nadie puede descartar que Trump acometa un acto de insensatez como el que supondría terminar el T-MEC, existen muchos motivos para pensar que sus afirmaciones de antier son, en efecto, una mera bravuconada. Por principio de cuentas, hace tres semanas se vio obligado a eliminar tarifas de importación a carne de res, café, té, jugo de frutas, cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates, ciertos fertilizantes y cientos de productos básicos más después de que su delirio arancelario provocara un previsible aumento de precios y el consiguiente enojo de los consumidores, que en ese país son muy sensibles a la inflación. La estrepitosa derrota de sus correligionarios en las elecciones celebradas en California, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia fueron el revulsivo que le hizo despertar de su sueño de inmunidad ante las consecuencias de sus medidas.