Mundo/Ex funcionaria de la UE renuncia tras acusación de fraude/
Ex funcionaria de la UE renuncia tras acusación de fraude
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 31

Bruselas. La ex jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, renunció a su cargo como directora de un prestigioso instituto de estudios europeos tras verse involucrada en una investigación por fraude en relación con un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Mogherini anunció que dejaba su puesto como rectora del Colegio de Europa, y directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea “en línea con el máximo rigor y equidad con los que siempre he desempeñado mis funciones”.

