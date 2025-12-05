Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025

Madrid. La Guardia Revolucionaria de Irán empezó ayer maniobras navales en el golfo Pérsico, más de cinco meses después de que Israel y Estados Unidos bombardearon la república islámica. A los ejercicios se les puso el nombre de Mohamad Nazeri, un comandante y fundador de las fuerzas especiales navales de la Guardia Revolucionaria muerto en 2016. “Durante las maniobras, las unidades navales trasladaron un mensaje decisivo, tras emitir advertencias a los buques estadunidenses presentes en la región”, aseguró la Guardia Revolucionaria. Agregaron que se desplegaron “sistemas de defensa avanzada” que incluyen “el uso de inteligencia artificial para identificar posibles objetivos y golpearlos con gran precisión”, reportó el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.