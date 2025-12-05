Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 31

Taipéi. China desplegó un gran número de buques navales y guardacostas en aguas de Asia Oriental, en un momento dado más de 100, en la mayor demostración de fuerza marítima hasta la fecha, según cuatro fuentes e informes de inteligencia revisados por Reuters. El aumento de la actividad se produce cuando China y Japón atraviesan una crisis diplomática, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el mes pasado que un hipotético ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio. Los barcos chinos se han concentrado en aguas que se extienden desde el sur del Amarillo, pasando por el de China Oriental, hasta el disputado de China Meridional y el Pacífico, según cuatro altos cargos de seguridad.