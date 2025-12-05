Afp

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 31

Washington. Los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC) firmaron ayer un acuerdo de paz en Washington, junto al presidente Donald Trump, aunque en el terreno los combates continuaron. “Creo que va a ser un gran milagro”, aseguró Trump a periodistas tras la firma, en la que participaron Paul Kagame, presidente de larga data de Ruanda, y el mandatario congoleño, Félix Tshisekedi.

El magnate afirmó que Washington también signaba acuerdos sobre minerales críticos con los dos países. La firma tuvo lugar en lo que hasta antier fue el Instituto de la Paz estadunidense, y que a partir del miércoles fue renombrado como Instituto de la Paz Donald J. Trump, en honor al republicano.

Hablando sobre los dos líderes, agregó: “Pasaron mucho tiempo matándose entre ellos; ahora van a pasar mucho más abrazándose, tomándose de las manos y aprovechándose económicamente de Estados Unidos, como lo hacen los demás países”.

Los líderes africanos adoptaron un tono más cauteloso, mientras los combates continuaban en el este de la RDC, donde el grupo armado M23, que según la ONU cuenta con el apoyo de Ruanda, ha ganado terreno en las últimas semanas contra las fuerzas de Kinshasa.