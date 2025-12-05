▲ Niños en Jan Younis observan el campamento en el que murieron cinco palestinos por un bombardeo del ejército israelí esta semana. Hamas aseguró que Tel Aviv continúa con su guerra de exterminio. Foto Afp

Reuters, Ap, Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 31

Jerusalén. El ejército israelí aseguró ayer que sus fuerzas mataron a casi 40 combatientes de Hamas atrapados en túneles debajo de Rafah, en el sur de la franja de Gaza.

Entre los milicianos abatidos se encontraban al menos tres comandantes locales, así como Ghazi Hamad, hijo de uno de los líderes exiliados del movimiento de resistencia islámica, añadió el ejército.

Algunas fuentes de Hamas confirmaron el deceso del comandante Mohammad al-Bawab, aunque el grupo no ratificó oficialmente el hecho; un vocero de la organización en Gaza no quiso comentar nada sobre los 40 abatidos.

En un comunicado, el vocero del grupo de resistencia islámica, Hazem Qasem, acusó a Israel de “incrementar sus violaciones” del alto el fuego en el enclave con “asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”. Qasem subrayó que las acciones “confirman que el enemigo continúa su guerra de exterminio contra la población en la franja, aunque con un cambio en el ritmo, para conseguir los mismos objetivos”.

Autoridades israelíes y tailandesas informaron que los restos mortales entregados por Hamas y Yihad Islámica a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, pertenecen a Sudthisak Rinthalak, un trabajador agrícola del país asiático.

“Tras completar el proceso de identificación, representantes de del ejército y del ministerio de relaciones exteriores informaron a la familia de Rinthalak que su cadáver había sido repatriado para su entierro”, indicaron las FDI en Telegram.