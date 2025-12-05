China donará 100 mdd para aliviar la crisis humanitaria y reconstruir Gaza
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 31
Jerusalén. El ejército israelí aseguró ayer que sus fuerzas mataron a casi 40 combatientes de Hamas atrapados en túneles debajo de Rafah, en el sur de la franja de Gaza.
Entre los milicianos abatidos se encontraban al menos tres comandantes locales, así como Ghazi Hamad, hijo de uno de los líderes exiliados del movimiento de resistencia islámica, añadió el ejército.
Algunas fuentes de Hamas confirmaron el deceso del comandante Mohammad al-Bawab, aunque el grupo no ratificó oficialmente el hecho; un vocero de la organización en Gaza no quiso comentar nada sobre los 40 abatidos.
En un comunicado, el vocero del grupo de resistencia islámica, Hazem Qasem, acusó a Israel de “incrementar sus violaciones” del alto el fuego en el enclave con “asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”. Qasem subrayó que las acciones “confirman que el enemigo continúa su guerra de exterminio contra la población en la franja, aunque con un cambio en el ritmo, para conseguir los mismos objetivos”.
Autoridades israelíes y tailandesas informaron que los restos mortales entregados por Hamas y Yihad Islámica a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, pertenecen a Sudthisak Rinthalak, un trabajador agrícola del país asiático.
“Tras completar el proceso de identificación, representantes de del ejército y del ministerio de relaciones exteriores informaron a la familia de Rinthalak que su cadáver había sido repatriado para su entierro”, indicaron las FDI en Telegram.
Nikorndej Balankura, vocero del ministerio de exteriores de Tailandia, afirmó que la familia del trabajador agrícola fue notificada y agradeció al gobierno israelí por permitir la liberación de los 31 tailandeses capturados al inicio del conflicto, 28 de ellos con vida y tres fallecidos.
El líder de la milicia anti-Hamas, Yasser Abu Shabab, murió en lo que fuentes de seguridad israelíes anónimas describieron como un “enfrentamiento interno” en el sur del enclave costero. Las Fuerzas Populares de la franja informaron en un boletín que su líder murió de una herida de bala cuando intervino en una pelea familiar, y desestimaron como “engañosos” los informes de que Hamas estaba detrás de su asesinato.
Las FDI continuaron sus asaltos en Cisjordania reocupada, donde dispararon e hirieron gravemente a un niño de 12 años durante una incursión, reportó Al Jazeera. El informe expuso que las fuerzas israelíes atacaron la ciudad desde temprano, registrando las casas de los residentes y disparando munición real. “La creación de un Estado palestino independiente es clave para la solución del problema (de la franja de Gaza)”, indicó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una entrevista concedida al canal de televisión India Today.
China proporcionará 100 millones de dólares para ayudar a aliviar la crisis humanitaria en el enclave y contribuir a los esfuerzos de reconstrucción, informó el presidente chino, Xi Jinping, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien se encuentra de visita en el país.