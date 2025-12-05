Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 30

Londres. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, debió ordenar el ataque con el agente nervioso Novichok contra el agente doble Serguei Skripal en 2018, acto “asombrosamente imprudente” que provocó la muerte de una mujer inocente, concluyó una investigación independiente publicada ayer.

Skripal fue hallado junto a su hija Yulia inconsciente y desplomado sobre un banco público de la ciudad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, en marzo de 2018, después de que le aplicaron Novichok en la manilla de la puerta principal de su casa. Unos cuatro meses después, la británica Dawn Sturgess, de 44 años y madre de tres hijos, murió por exposición al veneno después de que su pareja encontró un frasco de perfume falsificado que los espías rusos utilizaron para introducir de contrabando el agente nervioso de grado militar en el país, según la investigación.