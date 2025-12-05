▲ El mandatario ruso inició ayer una visita oficial a India, donde fue recibido por el primer ministro, Narendra Modi. Foto Ap

Sputnik, Reuters, The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 30

Nueva Delhi., El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Occidente desencadenó una guerra contra su país a manos de los nacionalistas ucranios y advirtió que algunas propuestas incluidas en el plan de paz de Estados Unidos “son inaceptables” para el Kremlin, e insistió en que sus tropas controlarán toda la región del Donbás en declaraciones a India Today al comenzar una visita oficial a la nación asiática.

“No se trata de lograr la victoria”, sino de que “Rusia defiende sus intereses, proteger a su gente que vive allí, sus valores tradicionales y el idioma”, declaró.

“Durante ocho años intentamos resolver las cuestiones por la vía pacífica, firmamos los acuerdos de Minsk (pacto de 2014 entre Moscú, Kiev, París y Berlín) , pero los líderes occidentales reconocieron abiertamente que nunca tuvieron la intención de cumplir estos pactos, los rubricaron para permitir que Ucrania se armara”, acusó.

Putin, cuya captura pidió la Corte Penal Internacional, y el primer ministro de India, Narendra Modi, sostuvieron una reunión informal en Nueva Delhi en la que reforzaron su cooperación y aseguraron que no está dirigida contra terceros países.

“No hacemos daño a los demás. Creo que los líderes de otras naciones deben entenderlo”, indicó el mandatario ruso; además, subrayó que ni él, ni el premier indio, nunca trabajaron contra nadie y que Moscú y Nueva Delhi tienen sus propios objetivos que intentan alcanzar.