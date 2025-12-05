Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 30
Pekín. China y Francia se comprometieron ayer a aumentar su cooperación en temas globales como la guerra en Ucrania y el comercio, mientras París se prepara para asumir la presidencia del Grupo de los Siete (G-7) el próximo año.
El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de una visita de Estado de tres días centrada en el comercio y la diplomacia.
El mandatario francés busca involucrar a China en la presión a Rusia para un alto el fuego en Ucrania tras el reciente esfuerzo diplomático en torno a un plan de paz liderado por Estados Unidos.
“Nos enfrentamos al riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo paz al mundo durante décadas, y en este contexto, el diálogo entre China y Francia es más esencial que nunca”, resaltó Macron.
“Espero que China se una a nuestro llamado, al esfuerzo para lograr, lo antes posible, al menos un alto el fuego en forma de moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas”, agregó.
Xi no respondió al llamado de Francia, pero expresó que “China apoya todos los esfuerzos que trabajen por la paz”, y pidió un acuerdo que todos los bandos beligerantes puedan aceptar.
“Como grandes países independientes, perspicaces y responsables, China y Francia sirven como fuerzas constructivas para impulsar la multipolaridad, promover la solidaridad y la cooperación entre la humanidad”, afirmó Xi.
El mandatario chino agregó que “en la actualidad, ante la aceleración de cambios sin precedente en un siglo, la humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada, enfrentándose a opciones cruciales sobre su futuro”, y expuso que “China y Francia deben demostrar sentido de responsabilidad, defender el multilateralismo y mantenerse firmemente en el lado correcto de la historia”.
Pidió una mayor confianza política con Francia al mostrar apoyo mutuo al tiempo que demuestran la “independencia” de cada uno.
“No importa cómo cambie el entorno externo, ambas partes, como grandes potencias, deben siempre demostrar independencia y visión estratégica, mostrar comprensión y apoyo mutuo en asuntos fundamentales y cuestiones críticas importantes”, manifestó.
El comercio fue otro de los asuntos importantes en la agenda.
Intercambio tecnológico
Xi indicó durante la comparecencia conjunta con Macron que los dos países acordaron trabajar hacia una mayor cooperación económica en los ámbitos espacial, aeronáutico y de energía nuclear, así como en nuevas áreas como industrias sostenibles e inteligencia artificial. Firmaron 12 acuerdos, algunos contemplan una nueva ronda de esfuerzos para la conservación de los pandas y los intercambios en educación superior e investigación.
La Unión Europea (UE) tiene un enorme déficit comercial con China, que el año pasado superó 300 mil millones de euros (348 mil millones de dólares).
China representa, por sí sola, 46 por ciento del déficit comercial total de Francia.
Francia y el bloque de 27 naciones han definido a China como un socio, competidor y rival sistémico. Los últimos años han estado marcados por múltiples disputas comerciales en una serie de industrias luego de que la UE abrió una investigación sobre las ayudas a los vehículos eléctricos chinos. Pekín respondió con pesquisas acerca de las importaciones de brandy, cerdo y productos lácteos europeos.