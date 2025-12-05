▲ Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron (izquierda), y de China, Xi Jinping, se reunieron ayer en Pekín, donde reforzaron sus lazos diplomáticos y comerciales. Foto Xinhua

Ap y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 30

Pekín. China y Francia se comprometieron ayer a aumentar su cooperación en temas globales como la guerra en Ucrania y el comercio, mientras París se prepara para asumir la presidencia del Grupo de los Siete (G-7) el próximo año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de una visita de Estado de tres días centrada en el comercio y la diplomacia.

El mandatario francés busca involucrar a China en la presión a Rusia para un alto el fuego en Ucrania tras el reciente esfuerzo diplomático en torno a un plan de paz liderado por Estados Unidos.

“Nos enfrentamos al riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo paz al mundo durante décadas, y en este contexto, el diálogo entre China y Francia es más esencial que nunca”, resaltó Macron.

“Espero que China se una a nuestro llamado, al esfuerzo para lograr, lo antes posible, al menos un alto el fuego en forma de moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas”, agregó.

Xi no respondió al llamado de Francia, pero expresó que “China apoya todos los esfuerzos que trabajen por la paz”, y pidió un acuerdo que todos los bandos beligerantes puedan aceptar.

“Como grandes países independientes, perspicaces y responsables, China y Francia sirven como fuerzas constructivas para impulsar la multipolaridad, promover la solidaridad y la cooperación entre la humanidad”, afirmó Xi.

El mandatario chino agregó que “en la actualidad, ante la aceleración de cambios sin precedente en un siglo, la humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada, enfrentándose a opciones cruciales sobre su futuro”, y expuso que “China y Francia deben demostrar sentido de responsabilidad, defender el multilateralismo y mantenerse firmemente en el lado correcto de la historia”.