Acusa La Habana a Washington de poca cooperación
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 29
La Habana., Las autoridades cubanas calificaron ayer de escasa la cooperación bilateral que Estados Unidos mantiene con la isla en materia de combate al tráfico de drogas, un flagelo todavía incipiente que comenzó a hacerse más visible en el mercado doméstico y que en general, según las autoridades, procede de la nación norteamericana.
Durante una conferencia de prensa, el titular del Ministerio del Interior, Juan Carlos Poey Guerra, indicó que Cuba no es un país productor ni funciona como almacén de drogas, pero se encuentra en un corredor hacia el norte, por lo que históricamente suele haber “recalos” de operaciones fallidas por mar, es decir, paquetes descartados por narcos en medio de persecuciones marinas.
En años recientes se produjo un incremento en territorio nacional del llamado “químico”, pequeñas dosis de cannabinoides sintético y sustancias como carbamazepina, a veces mezcladas con anestésico para animales e incluso formol, fentanilo y fenobarbital que circulan entre jóvenes y entran desde Estados Unidos por la vía aérea.
Un tercer frente de sustancias ilícitas es el cultivo local de mariguana, explicó Poey. Sin embargo, este es un fenómeno marginal, aseguró.
“Cuba no es un país productor, almacén o tránsito de droga hacia terceros países, pero sufre las consecuencias externas de este flagelo”, señaló Poey.
Entre 2024 y 2025 se frustraron 72 intentos de ingresar drogas a la isla desde 11 orígenes distintos, según Poey, pero el mayor emisor es Estados Unidos especialmente con cannabinoide sintético, agregó.
Acuerdo en pausa
“Tenemos desde 2016 un convenio de cooperación en materia de drogas (con Estados Unidos) y no logramos instrumentar sus procedimientos operacionales para el intercambio”, lamentó Poey.
“Aunque Cuba mantiene su disposición de colaboración y no ha dejado de informar (a Estados Unidos) las incidencias”, aseguró.
El acuerdo fue uno de los firmados por La Habana y Washington durante un histórico acercamiento tras seis décadas de conflictos y bajo la administración de los ex presidentes Raúl Castro y Barack Obama.
Sin embargo, éste y otros convenios quedaron paralizados tras el primer mandato del actual presidente Donald Trump, que puso al mínimo los contactos con la isla con encuentros esporádicos y posteriormente endureció las sanciones contra la nación caribeña.
En este contexto, Cuba denunció ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las “sanciones son un acto de guerra económica”, al reiterar su solidaridad con todos los pueblos víctimas de estas políticas y exigió su levantamiento inmediato, total e incondicional, en el marco de la primera celebración del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, impulsado por el organismo mundial.
Condenan países de AL los bloqueos comerciales
En el mismo foro, Venezuela advirtió que el uso de las sanciones como “armas de guerra económica” constituyen un “ataque sistemático al derecho al desarrollo”.
De su lado, expertos de la ONU rechazaron las declaraciones de Trump, quien el fin de semana declaró que debe considerarse “cerrado” el espacio aéreo venezolano.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó de nuevo las amenazas de Washington de realizar operaciones terrestres en su país bajo el pretexto de la lucha contra las drogas.
“A Colombia no se le amenaza”, aseveró el mandatario.