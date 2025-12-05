Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 29

La Habana., Las autoridades cubanas calificaron ayer de escasa la cooperación bilateral que Estados Unidos mantiene con la isla en materia de combate al tráfico de drogas, un flagelo todavía incipiente que comenzó a hacerse más visible en el mercado doméstico y que en general, según las autoridades, procede de la nación norteamericana.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Ministerio del Interior, Juan Carlos Poey Guerra, indicó que Cuba no es un país productor ni funciona como almacén de drogas, pero se encuentra en un corredor hacia el norte, por lo que históricamente suele haber “recalos” de operaciones fallidas por mar, es decir, paquetes descartados por narcos en medio de persecuciones marinas.

En años recientes se produjo un incremento en territorio nacional del llamado “químico”, pequeñas dosis de cannabinoides sintético y sustancias como carbamazepina, a veces mezcladas con anestésico para animales e incluso formol, fentanilo y fenobarbital que circulan entre jóvenes y entran desde Estados Unidos por la vía aérea.

Un tercer frente de sustancias ilícitas es el cultivo local de mariguana, explicó Poey. Sin embargo, este es un fenómeno marginal, aseguró.

“Cuba no es un país productor, almacén o tránsito de droga hacia terceros países, pero sufre las consecuencias externas de este flagelo”, señaló Poey.

Entre 2024 y 2025 se frustraron 72 intentos de ingresar drogas a la isla desde 11 orígenes distintos, según Poey, pero el mayor emisor es Estados Unidos especialmente con cannabinoide sintético, agregó.

Acuerdo en pausa

“Tenemos desde 2016 un convenio de cooperación en materia de drogas (con Estados Unidos) y no logramos instrumentar sus procedimientos operacionales para el intercambio”, lamentó Poey.