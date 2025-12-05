▲ El Comando Sur del Pentágono difundió una videograbación sobre el vigésimo segundo ataque contra un navío en el Pacífico. Foto Imagen tomada de la cuenta del Comando Sur en X

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 29

Washington. El Comando Sur de Estados Unidos anunció ayer que atacó otra pequeña embarcación en el Pacífico y mató a sus cuatro ocupantes, a los que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas, en momentos en que aumentó el debate en el Congreso estadunidense sobre la legalidad de un segundo bombardeo contra una lancha en el Caribe con la presunta intención de asesinar a dos sobrevivientes, el pasado 2 de septiembre.

Se trató del vigésimo segundo ataque que el ejército de Estados Unidos realiza contra lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, después de una pausa de tres semanas.

Cuatro hombres fueron asesinados durante el ataque de ayer perpetrado por el ejército de Estados Unidos, según la publicación en redes sociales, lo que eleva a por lo menos 87 el número de personas abatidas durante la campaña naval ordenada por el presidente Donald Trump.

El Comando Sur no precisó si el bombardeo ocurrió cerca a algún país, ni las coordenadas.

En un video que acompañó el anuncio, se puede ver una pequeña embarcación moviéndose por el agua antes de ser repentinamente consumida por una gran explosión. La grabación se aleja para mostrar el bote cubierto en llamas y humo.

Entrevista a puerta cerrada

El ataque se llevó a cabo el mismo día en que el almirante Frank Bradley se presentó para una serie de sesiones informativas clasificadas a puerta cerrada en el Capitolio, donde legisladores comenzaron una investigación sobre el doble ataque realizado por el ejército estadunidense el 2 de septiembre.

Las sesiones se produjeron después de un reporte de prensa que indicaba que Bradley ordenó un segundo bombardeo contra una lancha en el que mató a los sobrevivientes del primer ataque, con el fin de cumplir las demandas del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Tanto Trump como Hegseth acusaron a Bradley de dar la orden para el segundo ataque y matar a los dos sobrevivientes.

Bradley expresó ante los legisladores que no hubo una orden de “matar a todos” por parte de Hegseth, pero una videograbación de toda la serie de ataques dejó a algunos legisladores con más preguntas.

Expertos en derecho advirtieron que matar a los sobrevivientes de un ataque en el mar podría ser una violación a las leyes de la guerra.