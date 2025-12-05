Almirante comparece por asesinato de dos sobrevivientes // Es lo más preocupante que he visto: legislador
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 29
Washington. El Comando Sur de Estados Unidos anunció ayer que atacó otra pequeña embarcación en el Pacífico y mató a sus cuatro ocupantes, a los que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas, en momentos en que aumentó el debate en el Congreso estadunidense sobre la legalidad de un segundo bombardeo contra una lancha en el Caribe con la presunta intención de asesinar a dos sobrevivientes, el pasado 2 de septiembre.
Se trató del vigésimo segundo ataque que el ejército de Estados Unidos realiza contra lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, después de una pausa de tres semanas.
Cuatro hombres fueron asesinados durante el ataque de ayer perpetrado por el ejército de Estados Unidos, según la publicación en redes sociales, lo que eleva a por lo menos 87 el número de personas abatidas durante la campaña naval ordenada por el presidente Donald Trump.
El Comando Sur no precisó si el bombardeo ocurrió cerca a algún país, ni las coordenadas.
En un video que acompañó el anuncio, se puede ver una pequeña embarcación moviéndose por el agua antes de ser repentinamente consumida por una gran explosión. La grabación se aleja para mostrar el bote cubierto en llamas y humo.
Entrevista a puerta cerrada
El ataque se llevó a cabo el mismo día en que el almirante Frank Bradley se presentó para una serie de sesiones informativas clasificadas a puerta cerrada en el Capitolio, donde legisladores comenzaron una investigación sobre el doble ataque realizado por el ejército estadunidense el 2 de septiembre.
Las sesiones se produjeron después de un reporte de prensa que indicaba que Bradley ordenó un segundo bombardeo contra una lancha en el que mató a los sobrevivientes del primer ataque, con el fin de cumplir las demandas del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Tanto Trump como Hegseth acusaron a Bradley de dar la orden para el segundo ataque y matar a los dos sobrevivientes.
Bradley expresó ante los legisladores que no hubo una orden de “matar a todos” por parte de Hegseth, pero una videograbación de toda la serie de ataques dejó a algunos legisladores con más preguntas.
Expertos en derecho advirtieron que matar a los sobrevivientes de un ataque en el mar podría ser una violación a las leyes de la guerra.
Bradley dialogó con los legisladores junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una sesión confidencial. Su testimonio proporcionó nueva información en un momento crucial en el que el liderazgo de Hegseth está bajo escrutinio, pero hizo poco para resolver las crecientes preguntas sobre la base legal de la campaña de Trump de usar poderes de guerra contra presuntos traficantes de drogas.
Posturas divergentes de demócratas y republicanos
Los legisladores ofrecieron relatos diferentes de lo que vieron en el video.
El senador republicano Tom Cotton afirmó que vio a los sobrevivientes “tratando de voltear un bote cargado de drogas con destino a Estados Unidos para poder seguir en la lucha”.
Jim Himes, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, aseguró que observó “una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público”.
“Tienes a dos individuos en clara angustia, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida”, que “fueron asesinados por Estados Unidos”.
El representante Adam Smith, el demócrata más importante en el Comité de Servicios Armados de la cámara baja, detalló que los sobrevivientes eran “básicamente dos personas sin camisa aferrándose a la proa de un bote volcado e inoperable, a la deriva en el agua, hasta que los misiles llegan y los matan”.
Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, manifestó que estaba “profundamente perturbado” por el video y que debería hacerse público. “Esta sesión informativa confirmó mis peores temores sobre la naturaleza de las actividades militares del gobierno de Trump”, añadió en un comunicado.
Rand Paul, senador republicano, expresó que “el video de las personas en apuros, náufragos o incapacitadas en esos barcos mientras son bombardeados, debería ser mostrado a todos los estadunidenses”.
Hegseth sostuvo esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones en el segundo ataque.
En tanto, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa América libre de fentanilo, destinada a reducir tanto la oferta como la demanda de dicho opioide.