▲ Varias personas protestaron ayer en la alcaldía de Nueva Orleans contra los operativos para arrestar a extranjeros sin documentos, que autoridades federales pusieron en marcha en esa ciudad. Foto Afp Foto Afp

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 28

Nueva York y Washington., “Son basura… Nuestro país está en un parteaguas… Podemos ir por un lado o por el otro y procederíamos por el equivocado si continuamos dejando ingresar basura a Estados Unidos”, declaró el presidente Donald Trump sobre inmigrantes de Somalia y de otras naciones pobres.

Los insultos y las formas despectivas de referirse a inmigrantes de países en desarrollo han sido parte del discurso oficial del mandatario desde que se lanzó por primera vez a la presidencia –entonces la “basura” eran los mexicanos que residen en territorio estadunidense– pero su agresividad alcanzó nuevos niveles en días recientes.

El martes, sus comentarios se enfocaron en los inmigrantes de Somalia que viven en el estado de Minesota. “No los quiero aquí… Su país apesta y no los aceptamos en nuestra nación”, enfatizó al agregar que la diputada federal demócrata Ilhan Omar –refugiada somalí– “es basura, sus amigos son basura”.

El miércoles continuó con la agresión y afirmó que los somalíes han “sacado miles de millones de dólares” de Estados Unidos y “Omar no debería ser legisladora –algunos de los aliados del presidente investigan si pueden revocar su ciudadanía–, debería ser sacada de nuestro territorio”.

Insistió en que “esa gente ha destruido Minesota… Es un hoyo del infierno ahora y los somalíes deberían ser sacados de ahí, han destruido nuestro país”. El mandatario ignoró que gran parte de esa comunidad está integrada por ciudadanos estadunidenses.

El miércoles, el gobierno federal de Donald Trump anunció el comienzo de nuevos operativos antimigrantes en Minneapolis, la principal ciudad de Minesota, así como en Nueva Orleans.

Ofensiva gubernamental

El lunes la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, cuyo ministerio incluye las fuerzas federales de migración, difundió por redes un mensaje en el que resaltó: “acabo de reunirme con el presidente. Recomendé una prohibición plena de viajes sobre cada maldito país que ha estado inundando a Estados Unidos con matones, sanguijuelas y adictos a las asistencias. Nuestros antecesores construyeron este país con sangre, sudor y el amor indomable a la libertad, no para que invasores extranjeros maten a los héroes nacionales, chupen nuestros impuestos o roben los beneficios que se deben a estadunidenses. NO LOS QUEREMOS. NI UNO SOLO”.