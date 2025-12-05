Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 34
Mexicali, BC., Un ex funcionario del Instituto de Servicios de Salud de Baja California fue vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por la compra ilegal de insumos médicos.
Según ambas causas penales formalizó contratos por más de 31 millones de pesos, lo que contravino los criterios constitucionales de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo la segunda vinculación a proceso en contra de Mikel Roberto Alcántara Hernández, quien fue director de Administración de dicho instituto durante la gestión del secretario Alonso Pérez Rico, en el gobierno morenista de Jaime Bonilla.
En la primera causa 2841/2025, se le vinculó a proceso penal en octubre de 2025 junto a Miguel Ángel Marín Cardone, entonces jefe de Recursos Materiales del instituto porque otorgó tres contratos de insumos médicos por 13 millones 718 mil pesos sin licitar y por asignación directa a Plenum de Occidente.
La segunda causa penal es por la asignación directa, sin licitar, de otros tres contratos de compra de insumos médicos a la empresa Arsa LAB Farmacéuticos de Tijuana por 18 millones 424 mil pesos
En los dos casos, Mikel Alcántara enfrenta su proceso en libertad.