Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 34

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al Poder Judicial de Chiapas “ordenar la liberación inmediata” del hondureño Osmán Iván Rubio Bonilla, “sobreviviente de tortura, acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado”.

En un comunicado conjunto explicaron que el centroamericano fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre, tras 14 años y seis meses “de resistencia incansable, pero continúa privado de su libertad en el penal de Tapachula”, por otras carpetas de investigación.

“Osmán Iván fue arrestado el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por agentes de las policías municipal, estatal preventiva y estatal fronteriza, sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura”, afirmaron.