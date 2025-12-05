Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 34
San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al Poder Judicial de Chiapas “ordenar la liberación inmediata” del hondureño Osmán Iván Rubio Bonilla, “sobreviviente de tortura, acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado”.
En un comunicado conjunto explicaron que el centroamericano fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre, tras 14 años y seis meses “de resistencia incansable, pero continúa privado de su libertad en el penal de Tapachula”, por otras carpetas de investigación.
“Osmán Iván fue arrestado el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por agentes de las policías municipal, estatal preventiva y estatal fronteriza, sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura”, afirmaron.
Manifestaron que “de acuerdo con su testimonio, durante la aprehensión fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y sicológicas, hasta ser obligado a inculparse en diversos delitos”.
Añadieron que “estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que registró lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la recomendación 013/2020-R, rechazada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
El caso del hondureño, concluyeron, “es un símbolo de la violencia institucional y del racismo que atraviesa el sistema de justicia en México. Su libertad no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Cada día que permanece encarcelado se prolonga la injusticia y la impunidad”.