Martín Sánchez Treviño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 34

Ciudad Victoria, Tamps., Trabajadores de IMSS-Bienestar se manifestaron en la Torre Bicentenario de esta capital, así como en los municipios de El Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico, para exigir la liberación de 400 vacantes, pagos pendientes, así como la resolución de procesos administrativos que afectan a personal de todo el estado.

Adolfo Sierra Medina, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), adelantó que sus agremiados tomarán este viernes 364 unidades médicas de salud si no se alcanzan soluciones a sus demandas con el titular en Tamaulipas del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño.

Expuso que los empleados exigen rezonificación salarial en demarcaciones del norte de la entidad, en especial los de la región fronteriza, al igual que el pago de adeudos de estímulos anuales y trimestrales que no han recibido desde 2024.