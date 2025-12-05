Advierten que tomarán unidades médicas si no hay una solución
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 34
Ciudad Victoria, Tamps., Trabajadores de IMSS-Bienestar se manifestaron en la Torre Bicentenario de esta capital, así como en los municipios de El Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico, para exigir la liberación de 400 vacantes, pagos pendientes, así como la resolución de procesos administrativos que afectan a personal de todo el estado.
Adolfo Sierra Medina, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), adelantó que sus agremiados tomarán este viernes 364 unidades médicas de salud si no se alcanzan soluciones a sus demandas con el titular en Tamaulipas del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño.
Expuso que los empleados exigen rezonificación salarial en demarcaciones del norte de la entidad, en especial los de la región fronteriza, al igual que el pago de adeudos de estímulos anuales y trimestrales que no han recibido desde 2024.
Advirtió que con la inconformidad por la falta de pagos aumentará las protestas, porque el gobierno federal no ha respondido a la documentación sobre 300 vacantes escalafonarias, y 100 “de bipartición”; reiteró a la Secretaría de Hacienda la exigencia de liberar el presupuesto correspondiente.
Comentó que unos 400 trabajadores se sumaron este jueves a la movilización porque Rodríguez Avendaño ha dejado que escale el conflicto de los empleados de salud. En lo que va de 2025, las protestas por esta situación en las principales ciudades tamaulipecas han sido recurrentes.
Sierra Medina aseguró que las manifestaciones fueron “totalmente pacíficas”, y que las unidades de trabajo estuvieron ayer “al 100 por ciento operativas”. Además, sostuvo que su gremio no busca la confrontación, pero la sección 51 del SNTSA no permitirá retrasos injustificados en procesos laborales.