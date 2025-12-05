Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 34

Xalapa, Ver., La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que su gobierno amplió el censo de casas afectadas por las lluvias e inundaciones de octubre pasado en el norte de la entidad.

Explicó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado realiza el levantamiento de datos en el municipio de Pánuco para apoyar a las familias que resultaron con algún tipo de perjuicio y que no habían sido encuestadas en el primer proceso realizado por las autoridades federales.

Añadió que en estos casos será el gobierno del estado el que brinde los apoyos, pues consideró que la Federación ya ha ayudado mucho a las y los damnificados de la entidad.

“En Pánuco nos pidieron que los censaran, ya fue Sedesol, les pedí revisen cuáles son las casas que no se encuestaron y nosotros vamos a dar soporte; nos ayudó tanto la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum, que en lo que falte nosotros vamos a apoyarla (…). Lo que se hizo en Pánuco es que se fue a ver hasta dónde era la afectación porque hay que revisar los daños y qué casas no fueron censadas”, precisó.