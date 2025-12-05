José Manuel Yepiz y Antonio Heras

La Jornada Baja California y corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 33

Mexicali, BC., El gobierno de Estados Unidos retiró la visa de turista al alcalde del municipio de San Felipe, José Luis Dagnino López, luego de mantenerlo 12 horas retenido en la garita de Centro, California, por la cual intentó entrar a dicho país.

En sus redes sociales, el funcionario explicó que al solicitar el pasado 2 de diciembre un permiso de ingreso le informaron que el documento había sido cancelado, sin detallar los motivos.

“Es importante precisar que hasta este momento no he recibido información oficial sobre la causa que llevó a las autoridades estadunidenses a tomar esta decisión”, compartió.

“Entiendo que este tipo de situaciones puede generar dudas o inquietudes, por lo que reitero mi compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública.”

El alcalde se dirigía a San Bernardino, California, después de su comparecencia ante el Congreso estatal para presentar la Ley de Ingresos 2026 del ayuntamiento de San Felipe; su viaje era con el fin de recibir donativos en esa ciudad para el departamento de bomberos de su municipio.