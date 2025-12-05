Fue captado en estado de ebriedad en plaza de Metepec
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 33
Toluca, Méx., Ariel Juárez Rodríguez renunció ayer al cargo de director de la Junta de Caminos del gobierno del estado de México tras la difusión de un video donde se le observa en estado de ebriedad junto con el diputado federal petista Wblester Santiago Pineda, agredir a personal de seguridad y hacer destrozos en una plaza comercial de Metepec
Fuentes gubernamentales aseguraron que Juárez Rodríguez dejó de ser el titular de la Junta de Caminos desde la noche del miércoles después de una reunión con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez en palacio de gobierno estatal.
La versión de su dimisión se dio a conocer minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera al caso en su conferencia matutina en Palacio Nacional y pidiera que la Secretaría de la Contraloría estatal revisara “si es que (ambos) cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción”.
Y es que raíz del video donde se les ve a Juárez Rodríguez y Santiago Pineda (el pasado 28 de noviembre), en estado de ebriedad, agrediendo física y verbalmente a los guardias en el estacionamiento de la plaza comercial, donde también dañaron una escalera eléctrica, se hizo público que la Junta de Caminos asignó ejecución de obras a una de las constructoras del legislador del Partido del Trabajo.
Datos oficiales refieren que la Junta de Caminos le habría adjudicado un contrato a la constructora El Llano, propiedad de Wblester Santiago, por un monto de casi 37 millones de pesos para la rehabilitación de algunas vialidades del valle de Toluca en 2023, semanas después de que Ariel Juárez asumiera la dirección del órgano auxiliar de la Secretaría de Movilidad.
Además, se ha divulgado en redes sociales que la relación de negocios entre ambos data desde que Ariel Juárez fue presidente municipal de Cuautitlán (2019-2021), donde las empresas del hoy diputado fueron beneficiarias.
También se difundió otro video de una pelea que se suscitó hace unos meses cuando se celebró el Día del Caminero en dicha dependencia, donde Juárez Rodríguez se ve alcoholizado.
Este último asumió la dirección de la Junta de Caminos desde el inicio de la gestión de Delfina Gómez en septiembre de 2023. Antes fue diputado local y alcalde de Cuauti-tlán por Morena, y fue el encargado de la logística y seguridad durante la campaña proselitista de la mandataria estatal.
Por lo acontecido en el centro comercial de Metepec, el ex funcionario fue citado por la fiscalía mexiquense para que presente su declaración al respecto.