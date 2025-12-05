Israel Dávila

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 33

Toluca, Méx., Ariel Juárez Rodríguez renunció ayer al cargo de director de la Junta de Caminos del gobierno del estado de México tras la difusión de un video donde se le observa en estado de ebriedad junto con el diputado federal petista Wblester Santiago Pineda, agredir a personal de seguridad y hacer destrozos en una plaza comercial de Metepec

Fuentes gubernamentales aseguraron que Juárez Rodríguez dejó de ser el titular de la Junta de Caminos desde la noche del miércoles después de una reunión con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez en palacio de gobierno estatal.

La versión de su dimisión se dio a conocer minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera al caso en su conferencia matutina en Palacio Nacional y pidiera que la Secretaría de la Contraloría estatal revisara “si es que (ambos) cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción”.

Y es que raíz del video donde se les ve a Juárez Rodríguez y Santiago Pineda (el pasado 28 de noviembre), en estado de ebriedad, agrediendo física y verbalmente a los guardias en el estacionamiento de la plaza comercial, donde también dañaron una escalera eléctrica, se hizo público que la Junta de Caminos asignó ejecución de obras a una de las constructoras del legislador del Partido del Trabajo.