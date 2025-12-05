Archivan el tema del aborto
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 33
Guanajuato, Gto., El Congreso de Guanajuato reformó ayer el Código Civil de la entidad, con el voto dividido de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. De esta forma, Aguascalientes y Chihuahua son las únicas entidades de la República que mantienen la prohibición a las uniones de este tipo, aunque se autorizan por medio de amparos.
En la misma sesión, la legislatura estatal tipificó en el Código Penal los delitos contra la expresión o identidad de género, y la orientación sexual. Así, quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir terapias para corregir la orientación sexual, la identidad o expresión de género, será castigado con prisión de dos a seis años.
Además se archivaron tres iniciativas de reforma a la Constitución local y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia relativas a la despenalización del aborto.
Los legisladores panistas, que han defendido “la vida desde la concepción” y la familia “tradicional”, se dividieron en cuanto a la aprobación de los matrimonios igualitarios. Seis votaron a favor de la reforma, ocho se pronunciaron contra y la representante por el distrito 1, Angélica Casillas, se abstuvo.
También votaron en contra la diputada del PRI, Rocío Cervantes Barba, y María del Pilar Gómez, legisladora del PRD.
Los panistas que avalaron la reforma fueron Arturo Espadas, Aldo Márquez, Ana María Esquivel, Carlos Terán, Jesús Hernández y Salvador Tovar. La rechazaron Juan Carlos Romero Hicks, Noemí Márquez, Erandi Bermúdez, Jared González, María Isabel Ortiz, Susana Bermúdez, Yesenia Rojas y Rolando Fortino Alcántar.
No obstante que hasta ahora se modificó la legislación, el Registro Civil ha casado del 20 de diciembre de 2021 a la fecha a mil 28 parejas del mismo sexo sin necesidad de un amparo, gracias a la disposición 226/2021 que publicó la entonces secretaria de Gobierno y ahora gobernadora, Libia García.
La reforma
Hasta ayer, el artículo 144 del Código Civil establecía sobre el matrimonio que “cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta”.
Con la modificación se cambió el concepto “del marido y la mujer” por “personas cónyuges”. Ahora, la reforma aprobada indica que el “matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.
La legisladora panista Susana Bermúdez sostuvo que la iniciativa no atendía las necesidades de los guanajuatenses, y que no era discriminatorio que la definición del matrimonio fuera la unión entre un hombre y una mujer. Sostuvo que la norma anterior no excluía, sancionaba o limitaba los derechos civiles por el tipo de preferencias sexuales.
El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Arturo Espadas, fue tildado, por algunos asistentes a la sesión, de “farsante” y “tibio” por respaldar los matrimonios homosexuales y defender el voto diferenciado de su bancada.