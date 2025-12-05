▲ La legislatura guanajuatense reformó el artículo 144 del Código Civil que cambia el concepto de “marido y mujer” por “personas cónyuges”. Foto Carlos García

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 33

Guanajuato, Gto., El Congreso de Guanajuato reformó ayer el Código Civil de la entidad, con el voto dividido de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. De esta forma, Aguascalientes y Chihuahua son las únicas entidades de la República que mantienen la prohibición a las uniones de este tipo, aunque se autorizan por medio de amparos.

En la misma sesión, la legislatura estatal tipificó en el Código Penal los delitos contra la expresión o identidad de género, y la orientación sexual. Así, quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir terapias para corregir la orientación sexual, la identidad o expresión de género, será castigado con prisión de dos a seis años.

Además se archivaron tres iniciativas de reforma a la Constitución local y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia relativas a la despenalización del aborto.

Los legisladores panistas, que han defendido “la vida desde la concepción” y la familia “tradicional”, se dividieron en cuanto a la aprobación de los matrimonios igualitarios. Seis votaron a favor de la reforma, ocho se pronunciaron contra y la representante por el distrito 1, Angélica Casillas, se abstuvo.

También votaron en contra la diputada del PRI, Rocío Cervantes Barba, y María del Pilar Gómez, legisladora del PRD.

Los panistas que avalaron la reforma fueron Arturo Espadas, Aldo Márquez, Ana María Esquivel, Carlos Terán, Jesús Hernández y Salvador Tovar. La rechazaron Juan Carlos Romero Hicks, Noemí Márquez, Erandi Bermúdez, Jared González, María Isabel Ortiz, Susana Bermúdez, Yesenia Rojas y Rolando Fortino Alcántar.