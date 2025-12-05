Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 32

Suchiate, Chis., Productores de plátano en Chiapas afectados por las intensas lluvias de este año y los aranceles en Estados Unidos pidieron apoyo a los gobiernos estatal y federal para mejorar sus cultivos y acceder a créditos financieros más económicos.

Brandon Altuzar, productor y presidente de la comercializadora Branfrut, explicó que las afectaciones alcanzan 50 por ciento en más de 2 mil hectáreas en Suchiate, uno de los municipios con mayor producción en el país.

“Hemos tenido detalles climatológicos, económicos y sociales. Desafortunadamente este año llovió con mucha fuerza, más de lo esperado, áreas que se nos inundaron, también impactó el tema de los aranceles en Estados Unidos, que nos bajó las exportaciones, y los precios a nivel nacional están muy bajos”, expresó.

Detalló que el costo de producción supera los ocho pesos por kilo, mientras que el precio a nivel nacional apenas supera los seis pesos. Aunque han tenido garantía de empresas estadunidenses como Chiquita, las exportaciones se redujeron 35 por ciento respecto a 2024.

El líder platanero sostuvo que los productores han fortalecido su organización, desde los pequeños y medianos, para acceder a recursos en organismos como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), pero no todos tienen acceso y recurren a instituciones de préstamos con intereses elevados, por lo que se requiere del apoyo del gobierno para mejorar la producción y el ingreso en el campo, además de elevar la calidad del producto.