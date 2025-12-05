▲ Campesinos de Chihuahua bloquearon ayer vías señalando su inconformidad con la ley de aguas. Foto La Jornada

Néstor Jiménez y Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 32

Luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación (SG), productores agrícolas que mantenían bloqueos en Chihuahua, principalmente en puentes fronterizos, acordaron por la noche levantar las protestas que iniciaron el miércoles y continuaron todo el jueves, en exigencia de que sus planteamientos fueran incluidos en la minuta de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas a Ley de Aguas Nacionales que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados y porteriormente en el Senado.

En el transcurso del día fueron retirados los cierres carreteros que realizaban ayer campesinos de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; mientras, labriegos de Baja California interrumpieron una movilización que comenzaron en la garita comercial Mexicali-Caléxico, pero aseguraron que la reanudarían este viernes.

Los productores de Chihuahua se comprometieron a cesar sus movilizaciones a cambio de concretar una mesa de aclaraciones sobre dichas leyes con la Comisión Nacional del Agua.

Horas antes, por medio de un comunicado, la SG había afirmado que “ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos” de los productores agrícolas para los efectos de la nueva legislación; tras manifestar su apertura permanente al diálogo, adelantó que habría mesas permanentes para atender las dudas que pudieran surgir posteriormente a la discusión en el Congreso.

Subrayó que “de ninguna manera se retirarán concesiones de agua”, lo cual fue una de las preocupaciones y reclamos de los agricultores, y precisó que la intención de la propuesta es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del líquido.

Y es que este jueves productores y trabajadores del campo de la comunidad LeBarón (familia poseedora de concesiones de agua) cumplieron dos días de cierres en las aduanas de los puentes fronterizos Córdova de las Américas, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estacionaron tractores y maquinaria agrícola para impedir el paso de tráileres.

La delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Chihuahua reportó a su vez dos bloqueos carreteros con circulación intermitente en el tramo Delicias-Camargo de la carretera 45, y a la altura del kilómetro 229 de la carretera federal 49D, en su tramo Jiménez-Zavalza.

También hubo manifestantes en las garitas Palomas-Columbus y San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera entre Chihuahua y Nuevo México.

Las protestas en los cruces internacionales de Ciudad Juárez provocaron filas de tráileres que abarcaron varios kilómetros, y la suspensión de todas las exportaciones hacia Estados Unidos que implican un escenario “catastrófico”, afirmó Manuel Sotelo, representante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en esa localidad.