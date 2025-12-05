Se reunieron en la Secretaría de Gobernación
En Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro abren carreteras
Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 32
Luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación (SG), productores agrícolas que mantenían bloqueos en Chihuahua, principalmente en puentes fronterizos, acordaron por la noche levantar las protestas que iniciaron el miércoles y continuaron todo el jueves, en exigencia de que sus planteamientos fueran incluidos en la minuta de la nueva Ley General de Aguas y de las reformas a Ley de Aguas Nacionales que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados y porteriormente en el Senado.
En el transcurso del día fueron retirados los cierres carreteros que realizaban ayer campesinos de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; mientras, labriegos de Baja California interrumpieron una movilización que comenzaron en la garita comercial Mexicali-Caléxico, pero aseguraron que la reanudarían este viernes.
Los productores de Chihuahua se comprometieron a cesar sus movilizaciones a cambio de concretar una mesa de aclaraciones sobre dichas leyes con la Comisión Nacional del Agua.
Horas antes, por medio de un comunicado, la SG había afirmado que “ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos” de los productores agrícolas para los efectos de la nueva legislación; tras manifestar su apertura permanente al diálogo, adelantó que habría mesas permanentes para atender las dudas que pudieran surgir posteriormente a la discusión en el Congreso.
Subrayó que “de ninguna manera se retirarán concesiones de agua”, lo cual fue una de las preocupaciones y reclamos de los agricultores, y precisó que la intención de la propuesta es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del líquido.
Y es que este jueves productores y trabajadores del campo de la comunidad LeBarón (familia poseedora de concesiones de agua) cumplieron dos días de cierres en las aduanas de los puentes fronterizos Córdova de las Américas, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estacionaron tractores y maquinaria agrícola para impedir el paso de tráileres.
La delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Chihuahua reportó a su vez dos bloqueos carreteros con circulación intermitente en el tramo Delicias-Camargo de la carretera 45, y a la altura del kilómetro 229 de la carretera federal 49D, en su tramo Jiménez-Zavalza.
También hubo manifestantes en las garitas Palomas-Columbus y San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera entre Chihuahua y Nuevo México.
Las protestas en los cruces internacionales de Ciudad Juárez provocaron filas de tráileres que abarcaron varios kilómetros, y la suspensión de todas las exportaciones hacia Estados Unidos que implican un escenario “catastrófico”, afirmó Manuel Sotelo, representante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en esa localidad.
Destacó que las pérdidas para la industria y el sector transportista representan 988 millones de dólares por exportaciones no realizadas la semana pasada, más las afectaciones por los bloqueos de ayer y del miércoles pasado.
El alcalde independiente de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo que los inconformes afectaron “a cientos de miles de trabajadores de la industria maquiladora, más de 300 mil personas de manera directa, además de todos los empleos indirectos”.
Por su parte, cultivadores de trigo y representantes del módulo de riego 014 del Valle de Mexicali cerraron este jueves desde las 13 horas la garita comercial Mexicali-Caléxico, para expresar su rechazo a la Ley de Aguas.
El cierre mantuvo detenidos los cruces de tractocamiones de Calexico hacia Mexicali, y en dirección contraria. Los horticultores interrumpieron la manifestación al caer la noche, pero advirtieron que regresarían hoy, ahora con tractores.
El presidente del distrito de riego 014, Juan Carlos Fierro, explicó que el sector agrícola considera que la nueva ley vulnera la seguridad hídrica de la región, pues –argumentó– abre la puerta a una mayor intervención federal en la administración del agua, reduce márgenes de decisión de los módulos de riego y no incorpora las propuestas presentadas por los usuarios.
En tanto, agricultores zacatecanos obstruyeron este jueves, por cuarto día consecutivo, la autopista Zacatecas-Saltillo, a la altura del municipio de Villa de Cos, y la carretera federal 54 Zacatecas-Guadalajara, en las inmediaciones del municipio de Villanueva.
Ambos bloqueos fueron retirados luego que los manifestantes dialogaron con representantes de las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión Federal de Electricidad.
Labriegos de Aguascalientes cerraron a las 11 horas la vía federal 70 oriente, a la altura del municipio de El Llano, pero abrieron la circulación a las 18 horas.
Mientras, campesinos de Querétaro impidieron el paso por la carretera 57, con dirección a San Luis Potosí a las 5 horas, pero se retiraron al mediodía.
Asimismo, campesinos del estado de Guanajuato liberaron ocho puntos en vías de comunicación terrestre.
Con información de Jesús Estrada, Antonio Heras, Jorge Heras, AlfredoValadez, Claudio Bañuelos,Carlos García, José ManuelYepiz y Demián Chávez,La Jornada Baja Californiay Especial para La Jornada