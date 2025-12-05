Roisin O’connor

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 9

Sabrina Carpenter habló sobre la inspiración detrás de la polémica portada de su más reciente álbum, Man’s Best Friend.

La estrella del pop y ganadora del Grammy generó una fuerte reacción cuando reveló la imagen a comienzos de año, antes del lanzamiento oficial del disco, el pasado 29 de agosto. Desde entonces, la portada ha sido calificada por algunos como “perturbadora” y “desencadenante”.

En la imagen, Carpenter aparece a cuatro puntos sobre el suelo, mientras una figura sin rostro, vestida con traje, sujeta un puñado de su cabello. Ante esto, varios críticos argumentaron que la pose resulta degradante para las mujeres y que reproduce dinámicas visuales de sumisión.

“Trata de cómo algunas personas intentan controlar a las mujeres y de cómo yo me sentía emocionalmente jalada por las relaciones que tuve, y de cuánto poder decides entregarles”, dijo Carpenter, en una entrevista con Variety para su edición Hitmakers.

A continuación, agregó: “Cada quien lo entendió a su manera. Y está bien. Lo mío también esválido”.

“No quería ignorar el peso que esa imagen tuvo para algunas personas”, reconoció. “La vi y pensé: ‘Es un gran punto, pero no era lo que yo intentaba plantear’”.

Al reflexionar sobre los temas que atraviesan su música y cómo éstos se reflejan en la portada del álbum, añadió: “Siento que puedes ser muy segura y fuerte y, aun así, equivocarte a conciencia y meterte en situaciones que no te convienen.