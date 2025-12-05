▲ Fotograma de la serie Stranger Things 5. En la imagen, Will (Noah Schnapp) con una criatura. Foto cortesía de Netflix

Jacob Stolworthy

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 9

Los espectadores de Stranger Things no paran de comentar el final del volumen uno, al que describen como “una locura” y “el final de suspenso más salvaje del año”.

Los fanáticos maratonearon los primeros cuatro episodios de la quinta temporada tras su estreno el jueves (27 de noviembre) y quedaron atónitos con los últimos minutos.

Al cierre del episodio cuatro, Will Byers (Noah Schnapp) logra arrebatar el control que Vecna (Jamie Campbell Bower) ejerce sobre los Demogorgons para salvar a sus amigos, entre ellos Mike (Finn Wolfhard) y Robin (Maya Hawke).

En otras palabras, Will obtiene superpoderes de manera temporal.

La escena muestra sus ojos tornándose blancos mientras domina a las criaturas y, en la imagen final, se limpia la sangre de la nariz, un guiño directo al gesto característico de Eleven (Millie Bobby Brown), otro personaje con habilidadessobrenaturales.

El momento también retoma una escena anterior del episodio, donde Robin, al ver el amor no correspondido que Will siente por su mejor amigo Mike, le aconseja volver a sus recuerdos de infancia para recuperar la confianza en sí mismo.

Los poderes de Will ya habían sido insinuados por Mike, quien bromea con que su amigo podría controlar a los Demogorgons porque “es un mago”.

“En Calabozos y Dragones, Mike, no en la vida real”, responde a Will: “Cierto. En la vida real eres más como un hechicero, porque tus poderes no vienen de un libro. Los tienes por naturaleza”.