▲ El realizador iraní, sentenciado a prisión en ausencia, dijo que nunca consideró abandonar su país. “Sólo tengo un pasaporte y deseo conservarlo”, afirmó en Marruecos. Foto Ap

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 8

Marrakech. El director de cine iraní Jafar Panahi afirmó ayer que planea regresar a su país después de la gira con su nueva película Fue sólo un accidente, y que nunca ha contemplado el exilio a pesar de la amenaza de prisión que enfrenta en Irán.

Un tribunal en Teherán lo sentenció a un año de prisión en ausencia a principios de esta semana y también le impuso una prohibición de salir del país por dos años por “actividades de propaganda contra el sistema”, según su abogado Mostafa Nili en una publicación en X. Nili dijo que apelaría el fallo.

La sentencia fue dictada mientras Fue sólo un accidente recibía tres premios en los Gotham Awards de la ciudad de Nueva York, a los que Panahi asistió antes de volar a Marruecos.

“Sé que las películas que hago no agradan al gobierno, pero eso no es razón para dejar mi país”, dijo a una audiencia en el Festival Internacional de Cine de Marrakech.

“Mi país es donde puedo respirar, donde puedo encontrar una razón para vivir y donde puedo encontrar la fuerza para crear”, agregó, indicando que regresaría a Irán después de que su gira termine el próximo año.

Panahi es uno de los directores contemporáneos iraníes más celebrados y ha continuado haciendo películas a pesar de haber sido encarcelado repetidamente, prohibido de viajar y puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades iraníes durante los pasados 20 años.

Filmó Fue sólo un accidente clandestinamente en Irán tras una estancia de siete meses en prisión que sólo terminó en 2023 una vez que inició una huelga de hambre.