Los diseños de vestuario y sets cinematográficos de Theodor Pištěk gozan de reconocimiento internacional.

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 8

Praga. Falleció Theodor Pištěk, un diseñador de vestuario y escenografía y pintor checo que ganó un Oscar por su trabajo en la película de 1984 Amadeus. Tenía 93 años.

Su muerte fue anunciada el jueves por la ciudad de Mukařov, al este de Praga, donde vivía, y fue confirmada por su familia a la agencia de noticias local CTK. Dijeron que murió el miércoles, pero no dieron más detalles.

Los trajes de Pištěk aparecieron en las películas del director František Vláčil desde finales de la década de 1950, incluyendo Marketa Lazarová y El valle de las abejas, pero su trabajo más famoso aparece en las películas del fallecido director de origen checo Milos Forman.

Los dos se hicieron amigos durante su servicio militar obligatorio en la Checoslovaquia comunista.

Forman terminó asentándose en Estados Unidos tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, y aunque Pištěk permaneció en Checoslovaquia, ambos cooperaron en películas.

Ganó un Oscar por el mejor diseño de vestuario en la película Amadeus, que ganó varios premios de la Academia y fue filmada en Checoslovaquia.