Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 7

Madrid. La presencia de Israel fue el motivo del estallido de la crisis, que acabó con la retirada de hasta cuatro países europeos, España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, del concurso de música popular Eurovision, que se emite desde 1956 y que a partir de entonces no había vivido una situación tan grave como esta. La reacción de estos países fue tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) durante su asamblea general, en la que decidió mantener intactas las normas y a los países participantes, a pesar de que varias naciones habían exigido la expulsión de Israel por su política criminal en la franja de Gaza y por el incumplimiento sistemático de las normas del propio concurso.

El origen de la controversia fue la asamblea de la UER, que sometió a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos) una moción sobre reformas al certamen, que pretendían reducir los votos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales e introducir mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones. Todo esto estuvo ligado a una pregunta sobre si se requería un voto extra para tratar el tema de Israel. Los cambios fueron aprobados con 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones. De esta forma, no fue necesario referirse a la cuestión israelí. “Muchos miembros también aprovecharon la oportunidad para subrayar la importancia de proteger la independencia de los medios de servicio público y la libertad de prensa para informar, especialmente en zonas de conflicto como Gaza”, señaló UER en su comunicado. Pero al final con esta maniobra se garantizó la presencia de Israel en el concurso, que es a su vez uno de los principales patrocinadores de gala, a través de la empresa de cosméticos Moroccanoil.

Concurso más antiguo

Eurovisión es un certamen de música popular que se remonta al año 1956, cuando el mundo todavía estaba dividido en dos bloques, de ahí que se vanagloria de ser “el programa de televisión más antiguo del mundo que todavía se emite”. La gala es cada año, pero está dividida en varias etapas, ya que cada país tiene que decidir el cantante que le representará en la gala final, que se vive como un acontecimiento único, ya que un jurado y el voto popular de todos los países involucrados deciden quien es el ganador del concurso. Los cuatro países que decidieron retirarse tienen una larga presencia en el concurso, si bien el caso de España es singular, ya que algunos de los grandes intérpretes de su historia reciente le han representado en este concurso, como Raphael, Julio Iglesias, Mocedades, Azúcar Moreno o Rosa López, entre otros. En los cuatro países, en todo caso, el concurso goza de una enorme aceptación popular pero, al mismo tiempo, tanto sus gobiernos como la mayoría de la sociedad son partidarios de retirarse ante la presencia de Israel, al que le acusan de perpetrar un genocidio criminal contra el pueblo palestino y de no respetar el proceso de paz.

La cultura une

Al ser un concurso de las televisiones europeas, cada país está representado por una de ellas. En el caso de España es el ente público Radio Televisión Española (RTVE), el caso de País Bajos es Avotros, en Irlanda es la RTÉ y en Eslovenia la RTV. El comunicado emitido por la televisora española fue directo y contundente al explicar sus motivos, al sostener que tienen “serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un acto cultural neutral”, además reconocieron su “preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, explicaron, en alusión a las denuncias de un presunto fraude perpetrado por Israel.