Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 27

Zúrich. Los cónyuges e hijos de multimillonarios heredaron más riqueza en 2025 que en cualquier otro año desde que comenzaron los registros (2015), según el informe Billionaire Ambitions Report, de UBS, publicado ayer.

En 12 meses contados hasta abril pasado, 91 personas se convirtieron en multimillonarios mediante herencia y recibieron en conjunto 298 mil millones de dólares, un aumento de más de un tercio en comparación con 2024, señaló el banco suizo.

“Estos herederos son la prueba de una transferencia de riqueza que se está intensificando desde hace algunos años”, comentó el ejecutivo de UBS Benjamin Cavalli.

El informe se basa en una encuesta realizada a algunos de los clientes superricos de UBS y en una base de datos que rastrea la riqueza de los multimillonarios en 47 mercados de todas las regiones del mundo.