De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de diciembre de 2025, p. 27

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió a representantes de plataformas que ofrecen servicios digitales, a fin de explicar los detalles de las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación en materia de conectividad con las autoridades fiscales, informó la dependencia en un comunicado.

La reunión estuvo encabezada por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien aseguró que los mecanismos que se proponen brindan seguridad jurídica y fiscal, respetan la privacidad de los usuarios y facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas.